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Шепелев останется в УПЛ. Стал известен новый клуб экс-динамовца

Премьер-лига

Хавбек определился с новым клубом

Шепелев останется в УПЛ. Стал известен новый клуб экс-динамовца

fcdynamo.kiev.ua

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Украинский хавбек Владимир Шепелев, который недавно покинул "Динамо" в статусе свободного агента, определился с новым клубом.

Полузащитник решил остаться в УПЛ и побороться за медали. Как сообщает журналист Игорь Бурбас, Шепелев перейдет в "Александрию". Он уже прибыл в Турцию на медосмотр, после которого в ближайшие дни заключит контракт с "горожанами".

Ранее сотрудничество Шепелеву предлагал ЛНЗ, но получил отказ.

Напомним, 27-летний футболист всю свою карьеру выступал за киевское "Динамо". В этом сезоне появился на поле лишь в одном матче, проведя одну минуту.

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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Алина Ерофеева
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