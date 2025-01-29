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Шепелев останется в УПЛ. Стал известен новый клуб экс-динамовца
Хавбек определился с новым клубом
fcdynamo.kiev.ua
Украинский хавбек Владимир Шепелев, который недавно покинул "Динамо" в статусе свободного агента, определился с новым клубом.
Полузащитник решил остаться в УПЛ и побороться за медали. Как сообщает журналист Игорь Бурбас, Шепелев перейдет в "Александрию". Он уже прибыл в Турцию на медосмотр, после которого в ближайшие дни заключит контракт с "горожанами".
Ранее сотрудничество Шепелеву предлагал ЛНЗ, но получил отказ.
Напомним, 27-летний футболист всю свою карьеру выступал за киевское "Динамо". В этом сезоне появился на поле лишь в одном матче, проведя одну минуту.
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