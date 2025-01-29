Бущан подписал контракт с Аль-Шабабом - Источник

Голкипер "Динамо" и сборной Украины Георгий Бущан подписал контракт с "Аль-Шабабом". Об этом утверждает журналист Санти Ауна.

Согласно его данным, сделка между клубами окончательно закрыта. Кипер также согласовал все детали с "Аль-Шабабом". Вчера Бущан прошел медицинское обследование в саудовском клубе.

Ранее сообщалось, что соглашение будет действовать 2,5 года. Также была информация, что сумма трансфера составит около 3 миллионов евро плюс опциональные бонусы.

Напомним, Бущан является воспитанником "Динамо". За киевскую команду он выступал с 2011 года. С тех пор он сыграл 177 матчей, пропустив 164 гола, еще 72 игры отстоял на ноль. Transfermarkt оценивает футболиста в 7 млн евро. Вместе с "бело-синими" 30-летний Бущан становился чемпионом Украины, дважды выигрывал Кубок и трижды Суперкубок страны.