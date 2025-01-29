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Бущан подписал контракт с Аль-Шабабом - Источник
Кипер "Динамо" продолжит карьеру в Саудовской Аравии
Фото: ФК Динамо
Голкипер "Динамо" и сборной Украины Георгий Бущан подписал контракт с "Аль-Шабабом". Об этом утверждает журналист Санти Ауна.
Согласно его данным, сделка между клубами окончательно закрыта. Кипер также согласовал все детали с "Аль-Шабабом". Вчера Бущан прошел медицинское обследование в саудовском клубе.
Ранее сообщалось, что соглашение будет действовать 2,5 года. Также была информация, что сумма трансфера составит около 3 миллионов евро плюс опциональные бонусы.
Напомним, Бущан является воспитанником "Динамо". За киевскую команду он выступал с 2011 года. С тех пор он сыграл 177 матчей, пропустив 164 гола, еще 72 игры отстоял на ноль. Transfermarkt оценивает футболиста в 7 млн евро. Вместе с "бело-синими" 30-летний Бущан становился чемпионом Украины, дважды выигрывал Кубок и трижды Суперкубок страны.
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