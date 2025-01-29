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Шепелев подпишет контракт с клубом УПЛ. СМИ раскрыли срок соглашения

Премьер-лига

Экс-динамовец будет выступать за команду Ротаня

Шепелев подпишет контракт с клубом УПЛ. СМИ раскрыли срок соглашения

fcdynamo.com

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Бывший полузащитник "Динамо" Владимир Шепелев в ближайшие дни присоединится к "Александрии", о чем уже сообщалось ранее.

По информации Tribuna.com, 27-летний футболист подписал контракт с "горожанами" на полгода - до лета 2025 года.

Напомним, Шепелев всю свою карьеру выступал за киевское "Динамо". В этом сезоне появился на поле лишь в одном матче, проведя одну минуту.

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ФК Александрия Владимир Шепелев
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Источник:
Tribuna.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
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