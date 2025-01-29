"Называйте меня просто Бог". Сидорчук рассказал смешную историю с легионером Динамо

Бывший полузащитник "Динамо" Сергей Сидорчук вспомнил, как конголезский легионер киевлян Дьемерси Мбокани подкалывал игроков команды.

"Прикольная история еще была, когда Мбокани приехал к нам. Рассмешил нас. У него имя Дьемерси. В переводе с французского это означает "спасибо, Бог". Мы его спросили: "Как тебя можно сокращенно называть?" Он сказал: "Называйте меня просто Дье". А это означает "Бог". А мы не знали, только потом узнали», - сказал Сидорчук.