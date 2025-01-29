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"Называйте меня просто Бог". Сидорчук рассказал смешную историю с легионером Динамо

Премьер-лига

Неплохо развел

"Называйте меня просто Бог". Сидорчук рассказал смешную историю с легионером Динамо

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Бывший полузащитник "Динамо" Сергей Сидорчук вспомнил, как конголезский легионер киевлян Дьемерси Мбокани подкалывал игроков команды.

"Прикольная история еще была, когда Мбокани приехал к нам. Рассмешил нас. У него имя Дьемерси. В переводе с французского это означает "спасибо, Бог". Мы его спросили: "Как тебя можно сокращенно называть?" Он сказал: "Называйте меня просто Дье". А это означает "Бог". А мы не знали, только потом узнали», - сказал Сидорчук.

Напомним, Мбокани выступал за "Динамо" с 2013 по 2018 годы. За это время Дьемерси провел 73 матча за "бело-синих", в которых забил 31 гол и отдал 14 ассистов. Сейчас 39-летний форвард находится без клуба.

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Сергей Сидорчук Динамо (Киев) Дьемерси Мбокани
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Источник:
Tribuna
Опубликовал: Александр Бураков
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