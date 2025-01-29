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Английский клуб провел переговоры с Динамо по трансферу Бражко

Премьер-лига

Одним украинцем в АПЛ будет больше?

Английский клуб провел переговоры с Динамо по трансферу Бражко

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Английский клуб провел переговоры с "Динамо" по трансферу Владимира Бражко.

Авторитетный журналист Бен Джейкобс со ссылкой на Алекса Крука сообщил, что руководство "Вулверхэмптона" провело переговоры с киевским "Динамо" о переходе Владимира Бражко на полноценной основе уже этой зимой.

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Напомним, что "Вулверхэмптон" сейчас находится в зоне вылета в АПЛ, занимая 18-е место в общей турнирной таблице АПЛ после 23-го тура. Команду с середины декабря прошлого года возглавляет Витор Перейра.

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В этом сезоне Владимир Бражко провел 25 игр в составе киевлян во всех турнирах, отметившись 4 голами и 3 ассистами.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего украинского хавбека в 9 миллионов евро.

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Динамо (Киев) Вулверхэмптон Владимир Бражко
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Источник:
Ben Jacobs
Опубликовал: Андрей Журба
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