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Английский клуб провел переговоры с Динамо по трансферу Бражко
Одним украинцем в АПЛ будет больше?
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Английский клуб провел переговоры с "Динамо" по трансферу Владимира Бражко.
Авторитетный журналист Бен Джейкобс со ссылкой на Алекса Крука сообщил, что руководство "Вулверхэмптона" провело переговоры с киевским "Динамо" о переходе Владимира Бражко на полноценной основе уже этой зимой.
Напомним, что "Вулверхэмптон" сейчас находится в зоне вылета в АПЛ, занимая 18-е место в общей турнирной таблице АПЛ после 23-го тура. Команду с середины декабря прошлого года возглавляет Витор Перейра.
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В этом сезоне Владимир Бражко провел 25 игр в составе киевлян во всех турнирах, отметившись 4 голами и 3 ассистами.
Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего украинского хавбека в 9 миллионов евро.
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