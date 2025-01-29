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"Не хватало свежести из-за больших нагрузок". Тренер Кривбасса - о спарринге с норвежцами

Премьер-лига

Виталий Вернидуб прокомментировал ничью с норвежским "Тромсе"

"Не хватало свежести из-за больших нагрузок". Тренер Кривбасса - о спарринге с норвежцами

Скриншот: канал Кривбасу на YouTube

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Тренер "Кривбасса" Виталий Вернидуб прокомментировал поражение от норвежского "Тромсе" (1:1) в контрольном матче на испанских сборах.

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- Какую пользу принес этот спарринг?

- Да, каждая игра дает определенный материал для анализа, который мы потом прорабатываем - что удалось, что нет. Относительно сегодняшней игры, могу сказать, что команда выглядела тяжеловато. Скорее всего, из-за больших нагрузок, ребятам не хватало свежести. Это нормально, ведь у нас есть план подготовки, по которому мы и в дальнейшем будем работать.

- Скандинавские команды предлагают силовой футбол. Хотели сыграть против такого соперника?

- Да. Команда соперника играет в силовой футбол, очень хорошо держит мяч. Поэтому в некоторых эпизодах нам было тяжеловато, но плюс-минус мы сегодня справились.

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- Эпизод с пропущенным голом. По вашему мнению, арбитр должен был остановить игру?

- По моему мнению, там был фол. Арбитр принял другое решение, это его право. Поэтому мы не спорим, а принимаем его.

- Во втором тайме моментов у ворот соперника стало больше. "Кривбассу" не хватало хладнокровия в завершающей стадии из-за усталости, возможно?

- В первом тайме мы уступали в интенсивности и динамике. Команда соперника была более мобильна, это доставляло нам много проблем. Во втором тайме мы перестроились и хотели встречать их по-другому - все удалось, ребята услышали. Если сравнивать два тайма, второй был более целостный и динамичный, - сказал Вернидуб-младший.

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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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