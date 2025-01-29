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"Должны были побеждать". Хавбек Кривбасса подытожил ничью с Тромсе

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Команды не выявили сильнейшего

"Должны были побеждать". Хавбек Кривбасса подытожил ничью с Тромсе

Фото: ФК Кривбас

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Полузащитник "Кривбасса" Егор Твердохлеб проанализировал ничью в контрольном матче на испанских сборах против норвежского "Тромсе" (1:1).

- Каким выдался поединок?

- Обидно "отпускать" такие матчи, ведь мы держали игру под контролем, особенно второй тайм. Контратака на последних минутах немного "смазала" ход игры. Я считаю, что мы должны были побеждать, но это сборы - будем готовиться дальше.

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- Относительно пропущенного гола. Все видели, что там был фол, но арбитр дал играть и мы пропустили... Как прокомментируешь?

- Я считаю, что, действительно, был фол. Была борьба, в итоге игрок команды соперника приземлился Романчуку на ахилл. Однако, судья дал играть и поэтому мы пропустили гол.

- У тебя было несколько моментов, чтобы забить. Чего не хватило?

- Возможно не хватило удачи, чтобы забить. Будем работать над ошибками.

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- Что касается погоды. Сильный ветер мешал?

- Ветер мешал сто процентов, особенно при передачах мяча. Но в целом игра для данного этапа сборов выдалась неплохой, - считает Твердохлеб.

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Кривбасс (Кривой Рог) Тромсе Егор Твердохлеб
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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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