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"Должны были побеждать". Хавбек Кривбасса подытожил ничью с Тромсе
Команды не выявили сильнейшего
Фото: ФК Кривбас
Полузащитник "Кривбасса" Егор Твердохлеб проанализировал ничью в контрольном матче на испанских сборах против норвежского "Тромсе" (1:1).
- Каким выдался поединок?
- Обидно "отпускать" такие матчи, ведь мы держали игру под контролем, особенно второй тайм. Контратака на последних минутах немного "смазала" ход игры. Я считаю, что мы должны были побеждать, но это сборы - будем готовиться дальше.
- Относительно пропущенного гола. Все видели, что там был фол, но арбитр дал играть и мы пропустили... Как прокомментируешь?
- Я считаю, что, действительно, был фол. Была борьба, в итоге игрок команды соперника приземлился Романчуку на ахилл. Однако, судья дал играть и поэтому мы пропустили гол.
- У тебя было несколько моментов, чтобы забить. Чего не хватило?
- Возможно не хватило удачи, чтобы забить. Будем работать над ошибками.
- Что касается погоды. Сильный ветер мешал?
- Ветер мешал сто процентов, особенно при передачах мяча. Но в целом игра для данного этапа сборов выдалась неплохой, - считает Твердохлеб.
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