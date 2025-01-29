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Вратарь Левого Берега покинул клуб - травма не позволила ему проявить себя в УПЛ
Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию
Фото: ФК Лівий Берег
28-летний голкипер Виталий Чеботарев покинул "Левый Берег".
Как сообщает клубная пресс-служба, стороны решили прекратить сотрудничество по обоюдному согласию.
Чеботарев выступал за "аистов" с июля 2023 года. За это время прошел путь от Первой лиги от элиты отечественного футбола. Только тяжелая травма - крестообразной связки колена, полученная вратарем в летнее межсезонье, - помешала ему проявить себя вместе с "Левым Берегом" в Премьер-лиге. Всего в футболке киевского клуба он успел отыграть 15 матчей в ПФЛ.
Ранее кипер также выступал за "Нефтяник" Ахтырка, "Тростянец", Таврию "Симферополь", "Металлист" и "Буковину".
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