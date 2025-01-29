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Игрок Полесья - после победы в спарринге: На сборах нет легких игр
Комментарий Леднева
Полісся
Полузащитник "Полесья" Богдан Леднев прокомментировал
- Поздравляю с победой, показалось, что игра выглядела очень легкой, а какой она была на самом деле изнутри?
- На сборах нет легких игр, потому что все матчи под нагрузками, поэтому нелегко было.
- Какой главный вывод можно сделать по этой игре?
- Вывод, что постепенно подбираемся к кондициям. Первые две игры были сложнее, потому что физическое состояние, конечно, первые матчи на сборах всегда такой. Надеюсь, что от матча к матчу мы будем набирать лучшую форму.
- По сути, уже прошла большая половина сборов, так осталось еще две недели с небольшим хвостиком. В каких кондициях, как кажется, находится команда? Насколько готовность команды, если брать в процентах? Это больше 50 процентов?
- Я считаю, что немножко больше, чем 50 процентов, но еще не максимальные кондиции.
- К команде присоединились 5 новичков, насколько уже взаимодействие слаженное на поле чувствуется?
- На тренировках привыкаем друг к другу, поэтому с каждым днем связь будет все больше и больше.
- Кажется так, что ты лучший бомбардир команды на тренировочных сборах. В прошлый раз ты гол забил и на этот раз гол забил.
- Посмотрим как будет в конце. Только 3 матча было, так что буду стараться набирать хорошие кондиции.
- И перенести все это в официальные поединки?
- Конечно, это самое главное. Сборы - это для того, чтобы подготовиться, чтобы показывать яркую и, самое главное, эффективную игру в чемпионате.
- Смотрю, что ты очень уставший или расстроенный. Охарактеризуй свои эмоции.
- У нас сейчас был период без выходных. Сегодня это подкреплялось игрой. Погода очень солнечная была, поэтому все хорошо.
- Впереди два выходных у команды. Немножко есть возможность перевести дыхание. О чем мечтается? Чем будете заниматься?
- Отдыхать, восстанавливаться. Был график без выходных, два матча, нормально поднагрузились. Сейчас будет два дня, чтобы восстановить силы и тренироваться.
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