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Крупский вернулся в Ворсклу. Известно, сколько он будет зарабатывать по новому контракту
Защитник вернулся в полтавскую команду уже на правах аренды
Фото - Металіст 1925
Защитник "Ворсклы" Илья Крупский, который перешел в "Металлист 1925", уже вернулся в состав полтавскую команду в аренду.
Как сообщает Sport.ua, сейчас футболист начал тренировки в "Ворскле" на сборах в Турции, но еще не готов участвовать в контрольных матчах. Он пока приобретает физические кондиции.
Согласно арендной договоренности между клубами, "Ворскла" взяла на себя нынешнюю зарплату Крупского в перволиговом "Металлисте 1925" (более 20 тысяч евро). По имеющейся информации, она выше той, которую защитник получал ранее в Полтаве. Кроме того, футболист получил очень серьезные подъемные за переход.
Напомним, что переход Ильи Крупского обошелся слобожанцам в 3 миллиона евро. На игрока также претендовал Шахтер.
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