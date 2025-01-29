Крупский вернулся в Ворсклу. Известно, сколько он будет зарабатывать по новому контракту

Защитник "Ворсклы" Илья Крупский, который перешел в "Металлист 1925", уже вернулся в состав полтавскую команду в аренду.

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Как сообщает Sport.ua, сейчас футболист начал тренировки в "Ворскле" на сборах в Турции, но еще не готов участвовать в контрольных матчах. Он пока приобретает физические кондиции.

Согласно арендной договоренности между клубами, "Ворскла" взяла на себя нынешнюю зарплату Крупского в перволиговом "Металлисте 1925" (более 20 тысяч евро). По имеющейся информации, она выше той, которую защитник получал ранее в Полтаве. Кроме того, футболист получил очень серьезные подъемные за переход.

Напомним, что переход Ильи Крупского обошелся слобожанцам в 3 миллиона евро. На игрока также претендовал Шахтер.