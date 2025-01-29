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Еще один из лидеров Кривбасса может перейти в другой клуб

Премьер-лига

Даниэль Соса,у которого летом заканчивается контракт, уже сейчас может уехать в Африку

Еще один из лидеров Кривбасса может перейти в другой клуб

Фото: ФК Кривбас

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Ливийский "Аль-Хиляль" близок к подписанию 26-летнего форварда "Кривбасса" и сборной Нигера Даниэля Сосы.

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Об этом пишет журналист Ирагена Элиели, который специализируется на африканском футболе.

При этом каких-либо подробностей возможного перехода источник не дает.

Контракт Сосы с "Кривбассом" рассчитан до лета нынешнего года. Ранее была информация, что криворожский клуб хотел продлить одного из своих лидеров, однако официальных новостей о пролонгации не было.

Форвард выступает за "Кривбасс" с марта 2023 года. В текущем сезоне африканец в 15 матчах забил 2 гола и отдал 4 ассиста.

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