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Еще один из лидеров Кривбасса может перейти в другой клуб
Даниэль Соса,у которого летом заканчивается контракт, уже сейчас может уехать в Африку
Фото: ФК Кривбас
Ливийский "Аль-Хиляль" близок к подписанию 26-летнего форварда "Кривбасса" и сборной Нигера Даниэля Сосы.
Об этом пишет журналист Ирагена Элиели, который специализируется на африканском футболе.
При этом каких-либо подробностей возможного перехода источник не дает.
Контракт Сосы с "Кривбассом" рассчитан до лета нынешнего года. Ранее была информация, что криворожский клуб хотел продлить одного из своих лидеров, однако официальных новостей о пролонгации не было.
Форвард выступает за "Кривбасс" с марта 2023 года. В текущем сезоне африканец в 15 матчах забил 2 гола и отдал 4 ассиста.
Al Hilal are closing in on the signing of Niger international striker Daniel Sosah from Kryvbas Kryvyi Rih. ????????????#Transfers pic.twitter.com/vYSW8AavMn— Iragena Eliyeli (@IEliyeli) January 29, 2025
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