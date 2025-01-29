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Клубы УПЛ провели встречу с руководством УАФ. Обсуждали судейство, и не только
Итоги встречи пока неизвестны
Фото Павла Кубанова - УАФ
Сегодня в полдень в Доме футбола состоялась плановая встреча представителей клубов УПЛ с руководством УАФ (генеральный секретарь Игорь Грищенко) и комитетов профессионального футбола (Олег Лужный), арбитров (Екатерина Монзуль), а также этики и честной игры (Андрей Давыденко).
По информации ТаТоТаке, на повестке дня с тояли такие темы:
- обсуждение качества судейства;
- отчет о проделанной работе по коррупции среди рефери. В частности - результаты полиграфических тестов арбитров;
- лицензирование клубов УПЛ. В этом году клубам будут сделаны скидки на аттестационный взнос, а в следующем - его вообще отменят;
- формирование рабочей группы по обсуждению и, возможно, изменению формата Кубка Украины.
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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