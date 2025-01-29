Клубы УПЛ провели встречу с руководством УАФ. Обсуждали судейство, и не только

Сегодня в полдень в Доме футбола состоялась плановая встреча представителей клубов УПЛ с руководством УАФ (генеральный секретарь Игорь Грищенко) и комитетов профессионального футбола (Олег Лужный), арбитров (Екатерина Монзуль), а также этики и честной игры (Андрей Давыденко).

По информации ТаТоТаке, на повестке дня с тояли такие темы: