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Клубы УПЛ провели встречу с руководством УАФ. Обсуждали судейство, и не только

Премьер-лига
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Итоги встречи пока неизвестны

Клубы УПЛ провели встречу с руководством УАФ. Обсуждали судейство, и не только

Фото Павла Кубанова - УАФ

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Сегодня в полдень в Доме футбола состоялась плановая встреча представителей клубов УПЛ с руководством УАФ (генеральный секретарь Игорь Грищенко) и комитетов профессионального футбола (Олег Лужный), арбитров (Екатерина Монзуль), а также этики и честной игры (Андрей Давыденко).

По информации ТаТоТаке, на повестке дня с тояли такие темы:

  • обсуждение качества судейства;
  • отчет о проделанной работе по коррупции среди рефери. В частности - результаты полиграфических тестов арбитров;
  • лицензирование клубов УПЛ. В этом году клубам будут сделаны скидки на аттестационный взнос, а в следующем - его вообще отменят;
  • формирование рабочей группы по обсуждению и, возможно, изменению формата Кубка Украины.
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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