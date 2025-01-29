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Кривбасс готов продать игрока. Известен зарубежный клуб, который хочет Бизиману
Хавбек едет в Израиль?
Фото: fckryvbas.com
Стало известно, какой израильский клуб интересуется лидером "
Как сообщает ТаТоТаке, конкретное предложение по хавбеку сборной Руанды может сделать "Маккаби" Нетания. Потенциальная сумма трансфера может составлять 200-300 тысяч евро.
Также отмечается, что "Кривбасс" готов уже зимой продать игрока, так как его контракт рассчитан до лета, и продлевать его Бизимана не горит желанием.
Ранее сообщалось, что сам футболист недавно стал отцом и хочет чаще видеться с семьей, которая находится не в Украине.
Бизимана присоединился к "Кривбассу" летом 2023 года. В текущем сезоне он провел 20 матчей во всех турнирах, без результативных действий. Портал Transfermarkt оценивает его в 1 млн евро.
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