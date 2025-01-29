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Кривбасс готов продать игрока. Известен зарубежный клуб, который хочет Бизиману

Премьер-лига
Обновлено

Хавбек едет в Израиль?

Кривбасс готов продать игрока. Известен зарубежный клуб, который хочет Бизиману

Фото: fckryvbas.com

Новина українською

Стало известно, какой израильский клуб интересуется лидером "Кривбасса" Джихадом Бизиманой.

Как сообщает ТаТоТаке, конкретное предложение по хавбеку сборной Руанды может сделать "Маккаби" Нетания. Потенциальная сумма трансфера может составлять 200-300 тысяч евро.

Также отмечается, что "Кривбасс" готов уже зимой продать игрока, так как его контракт рассчитан до лета, и продлевать его Бизимана не горит желанием.

Ранее сообщалось, что сам футболист недавно стал отцом и хочет чаще видеться с семьей, которая находится не в Украине.

Бизимана присоединился к "Кривбассу" летом 2023 года. В текущем сезоне он провел 20 матчей во всех турнирах, без результативных действий. Портал Transfermarkt оценивает его в 1 млн евро.

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Кривбасс (Кривой Рог) Джихад Бизимана
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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