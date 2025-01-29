Пропустили на последних секундах. Заря провела очередной спарринг на сборах в Турции

" Заря " провела очередной спарринг на тренировочных сборах в Турции. Сегодня луганская команды сыграла с польским клубом "Медзь".

Основные события развернулись во втором тайме. Поляки открыли счет на 66-й минуте, но на 89-й луганчане сравняли – отличился Горбач.

Впрочем, удержать ничью "Заре" не удалось – уже в компенсированное ко второму тайму время "Медзь" смог забить победный гол. 2:1, победа поляков.

Завтра, 30 января, луганчане сыграют спарринг с "Шкендией" из Северной Македонии.

"Заря" (Луганск, Украина) – "Медзь" (Легница, Польша) 1:2

Голы: Горбач 89 – 66, 90+1.

"Заря": Турбаевский (Мацапура, 65), Джордан (Василец, 61), Эскинья (Нваэзе, 61), Вантух (К) (Кирюханцев, 61), Тронтель (Гусев, 61), Папара (Дришлюк, 61), Яцик (Мичин, 61), Кораблин (Маткевич, 61), Белоцерковец (Горбач, 61), Слесарь (Вакула, 61), Супряга (Будковский, 61).