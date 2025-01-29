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В Полесье сообщили, когда клуб начнет строительство нового стадиона

Премьер-лига
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Строительство начнется после войны

В Полесье сообщили, когда клуб начнет строительство нового стадиона

facebook.com/nsaukraina

Новина українською

"Полесье" выпустило официальное заявление клуба относительно строительства нового клубного стадиона.

"Уважаемые болельщики, житомиряне и представители СМИ!

Недавно в информационном пространстве начала распространяться информация о новом стадионе ФК "Полесье". Мы подтверждаем, что все подготовительные работы по проектированию стадиона выполнены. Все этапы проекта были тщательно рассмотрены и утверждены соответствующими органами. Подготовительная работа успешно завершена.

Стадион будет соответствовать современным требованиям. Мы планируем, что он станет не только местом для проведения футбольных матчей, но и культурным центром нашего города.

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Также сообщаем, что само строительство стадиона начнется после завершения войны. Мы надеемся на восстановление мира в нашей стране и уверены, что новый стадион станет важной частью спортивной жизни нашего региона.

Спасибо за вашу поддержку", - говорится в заявлении клуба.

Напомним, что недавно был обнародован проект нового стадиона "Полесья".

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Источник:
Телеграм Полісся
Опубликовал: Михаил Черныш
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