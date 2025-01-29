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В Полесье сообщили, когда клуб начнет строительство нового стадиона
Строительство начнется после войны
facebook.com/nsaukraina
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"Уважаемые болельщики, житомиряне и представители СМИ!
Недавно в информационном пространстве начала распространяться информация о новом стадионе ФК "Полесье". Мы подтверждаем, что все подготовительные работы по проектированию стадиона выполнены. Все этапы проекта были тщательно рассмотрены и утверждены соответствующими органами. Подготовительная работа успешно завершена.
Стадион будет соответствовать современным требованиям. Мы планируем, что он станет не только местом для проведения футбольных матчей, но и культурным центром нашего города.
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Также сообщаем, что само строительство стадиона начнется после завершения войны. Мы надеемся на восстановление мира в нашей стране и уверены, что новый стадион станет важной частью спортивной жизни нашего региона.
Спасибо за вашу поддержку", - говорится в заявлении клуба.
Напомним, что недавно был обнародован
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