В Полесье сообщили, когда клуб начнет строительство нового стадиона

" Полесье " выпустило официальное заявление клуба относительно строительства нового клубного стадиона.

"Уважаемые болельщики, житомиряне и представители СМИ!

Недавно в информационном пространстве начала распространяться информация о новом стадионе ФК "Полесье". Мы подтверждаем, что все подготовительные работы по проектированию стадиона выполнены. Все этапы проекта были тщательно рассмотрены и утверждены соответствующими органами. Подготовительная работа успешно завершена.

Стадион будет соответствовать современным требованиям. Мы планируем, что он станет не только местом для проведения футбольных матчей, но и культурным центром нашего города.