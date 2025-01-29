Бражко в Вулверхэмптоне. Британский журналист рассказал идею английского клуба

В британских СМИ появилась информация о том, что "Вулверхэмптон" ведет переговоры по опорному полузащитнику Владимиру Бражко.

Информацию подтверждает корреспондент TBR Football Грэм Бейли.

По данным источника, "волки" стремятся подписать нового опорного полузащитника на фоне ситуации с Марио Леминой, который, вероятно, перейдет в "Аль-Шабаб", а также потому, что главный тренер команды Витор Перейра хочет иметь больше вариантов в полузащите независимо от того, покинет ли команду игрок сборной Габона.

Также отмечается, что переговоры "Вулверхэмптона" с киевским "Динамо" сосредоточены вокруг полноценного трансфера Бражко.

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Напомним, что "Вулверхэмптон" сейчас находится в зоне вылета в АПЛ, занимая 18-е место в общей турнирной таблице АПЛ после 23-го тура.

В этом сезоне Владимир Бражко провел 25 игр в составе киевлян во всех турнирах, отметившись 4 голами и 3 ассистами.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего украинского хавбека в 9 миллионов евро.