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Бражко в Вулверхэмптоне. Британский журналист рассказал идею английского клуба

Премьер-лига
Обновлено

Грэм Бейли подтверждает переговоры по игроку

Бражко в Вулверхэмптоне. Британский журналист рассказал идею английского клуба

uaf.ua

Новина українською

В британских СМИ появилась информация о том, что "Вулверхэмптон" ведет переговоры по опорному полузащитнику Владимиру Бражко.

Информацию подтверждает корреспондент TBR Football Грэм Бейли.

По данным источника, "волки" стремятся подписать нового опорного полузащитника на фоне ситуации с Марио Леминой, который, вероятно, перейдет в "Аль-Шабаб", а также потому, что главный тренер команды Витор Перейра хочет иметь больше вариантов в полузащите независимо от того, покинет ли команду игрок сборной Габона.

Также отмечается, что переговоры "Вулверхэмптона" с киевским "Динамо" сосредоточены вокруг полноценного трансфера Бражко.

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Напомним, что "Вулверхэмптон" сейчас находится в зоне вылета в АПЛ, занимая 18-е место в общей турнирной таблице АПЛ после 23-го тура.

В этом сезоне Владимир Бражко провел 25 игр в составе киевлян во всех турнирах, отметившись 4 голами и 3 ассистами.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего украинского хавбека в 9 миллионов евро.

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Динамо (Киев) Вулверхэмптон Владимир Бражко
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Источник:
TBR Football
Опубликовал: Михаил Черныш
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