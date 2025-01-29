Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бражко в Вулверхэмптоне. Британский журналист рассказал идею английского клуба
Грэм Бейли подтверждает переговоры по игроку
uaf.ua
В британских СМИ появилась информация о том, что
Информацию подтверждает корреспондент TBR Football Грэм Бейли.
По данным источника, "волки" стремятся подписать нового опорного полузащитника на фоне ситуации с Марио Леминой, который, вероятно, перейдет в "Аль-Шабаб", а также потому, что главный тренер команды Витор Перейра хочет иметь больше вариантов в полузащите независимо от того, покинет ли команду игрок сборной Габона.
Также отмечается, что переговоры "Вулверхэмптона" с киевским "Динамо" сосредоточены вокруг полноценного трансфера Бражко.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что "Вулверхэмптон" сейчас находится в зоне вылета в АПЛ, занимая 18-е место в общей турнирной таблице АПЛ после 23-го тура.
В этом сезоне Владимир Бражко провел 25 игр в составе киевлян во всех турнирах, отметившись 4 голами и 3 ассистами.
Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего украинского хавбека в 9 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Боруссия Дортмунд - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Барселона - Аталанта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Экс-игрок сборной Украины: Лобановский меня забрал, чтобы спрятать от ЦСКА
- Карпаты пропустили 5 голов в спарринге от чешского клуба
- Слава или любовь: бывшая девушка Рэшфорда раскрыла истинную причину расставания
- Культовый футболист Челси и триумфатор Лиги чемпионов стал частью армии Amazon