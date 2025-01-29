В матче с семью голами. Ворскла проиграла представителю Узбекистана

Полтавская " Ворскла " в среду, 29 сентября, провела свой очередной контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Турции. Соперником команды Максимова был "Андижан" из Узбекистана.

Матч получился на редкость результативным – "Андижан" вел в счете 4:1, но в концовке "Ворскла" поддавила и смогла два гола отыграть. Впрочем, для того, чтобы вырвать хотя бы ничью, времени уже не хватило. Поражение "Ворсклы" 3:4.

Следующую контрольную встречу Ворскла проведет 2-го февраля. Соперником подопечных Юрия Максимова станет ФК "Балкани" из Косова.

"Ворскла" (Украина) – "Андижан" (Узбекистан) 3:4

Голы: Кане (23), Нестеренко (83), Челядин (88) - ? (2), (?) (38, с пенальти), Челядин (69, автогол), 78

"Ворскла" (1 тайм): Домолега, Крупский, Пердута, Хрипчук, Е. Пасич, Малыш, Салабай, Скляр, Авдыли, Кане, Мякушко.

"Ворскла" (2 тайм): ИНП, Е. Пасич, Гучек, Хрипчук, Крупский, Малыш, Челядин, Нестеренко, Ндукве, Иеде, Островский.