Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В матче с семью голами. Ворскла проиграла представителю Узбекистана
Полтавчане проиграли 3:4 Андижану
Фото: ФК Ворскла
Полтавская "
Матч получился на редкость результативным – "Андижан" вел в счете 4:1, но в концовке "Ворскла" поддавила и смогла два гола отыграть. Впрочем, для того, чтобы вырвать хотя бы ничью, времени уже не хватило. Поражение "Ворсклы" 3:4.
Следующую контрольную встречу Ворскла проведет 2-го февраля. Соперником подопечных Юрия Максимова станет ФК "Балкани" из Косова.
"Ворскла" (Украина) – "Андижан" (Узбекистан) 3:4
Голы: Кане (23), Нестеренко (83), Челядин (88) - ? (2), (?) (38, с пенальти), Челядин (69, автогол), 78
"Ворскла" (1 тайм): Домолега, Крупский, Пердута, Хрипчук, Е. Пасич, Малыш, Салабай, Скляр, Авдыли, Кане, Мякушко.
"Ворскла" (2 тайм): ИНП, Е. Пасич, Гучек, Хрипчук, Крупский, Малыш, Челядин, Нестеренко, Ндукве, Иеде, Островский.
Популярное сейчас
- Английский клуб провел переговоры с Динамо по трансферу Бражко
- Шепелев останется в УПЛ. Стал известен новый клуб экс-динамовца
- Усик назвал самого опасного соперника в своей карьере
- Игорь Бурбас рассказал, какую зарплату получает Шевченко в УАФ
- Слава или любовь: бывшая девушка Рэшфорда раскрыла истинную причину расставания
- Культовый футболист Челси и триумфатор Лиги чемпионов стал частью армии Amazon