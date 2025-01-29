  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. В матче с семью голами. Ворскла проиграла представителю Узбекистана
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В матче с семью голами. Ворскла проиграла представителю Узбекистана

Премьер-лига

Полтавчане проиграли 3:4 Андижану

В матче с семью голами. Ворскла проиграла представителю Узбекистана

Фото: ФК Ворскла

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Полтавская "Ворскла" в среду, 29 сентября, провела свой очередной контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Турции. Соперником команды Максимова был "Андижан" из Узбекистана.

Матч получился на редкость результативным – "Андижан" вел в счете 4:1, но в концовке "Ворскла" поддавила и смогла два гола отыграть. Впрочем, для того, чтобы вырвать хотя бы ничью, времени уже не хватило. Поражение "Ворсклы" 3:4.

Следующую контрольную встречу Ворскла проведет 2-го февраля. Соперником подопечных Юрия Максимова станет ФК "Балкани" из Косова.

"Ворскла" (Украина) – "Андижан" (Узбекистан) 3:4

Голы: Кане (23), Нестеренко (83), Челядин (88) - ? (2), (?) (38, с пенальти), Челядин (69, автогол), 78

"Ворскла" (1 тайм): Домолега, Крупский, Пердута, Хрипчук, Е. Пасич, Малыш, Салабай, Скляр, Авдыли, Кане, Мякушко.

"Ворскла" (2 тайм): ИНП, Е. Пасич, Гучек, Хрипчук, Крупский, Малыш, Челядин, Нестеренко, Ндукве, Иеде, Островский.

По теме
yellow-arrow
Кривбасс готов продать игрока. Известен зарубежный клуб, который хочет Бизиману
yellow-arrow
Пропустили на последних секундах. Заря провела очередной спарринг на сборах в Турции
yellow-arrow
Теперь - официально! Бущан перешел из Динамо в саудовский Аль-Шабаб
Ворскла (Полтава)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости