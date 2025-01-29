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В стиле ребусов Ермака. Динамо зашифровало уход одного из игроков

Премьер-лига
Обновлено

Речь, вероятно, идет о Бущане

В стиле ребусов Ермака. Динамо зашифровало уход одного из игроков

fcdynamo.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Динамо" анонсировало уход одного из своих игроков.

В официальном ТГ-канале киевляне опубликовали пост из нескольких эмодзи.

Вероятно, речь идет о голкипере Георгии Бущане, который, как известно, переходит в саудовский "Аль-Шабаб".

Ранее сообщалось, что соглашение Бущана с новым клубом будет действовать 2,5 года. Также была информация, что сумма трансфера составит около 3 миллионов евро плюс опциональные бонусы.

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Напомним, Бущан является воспитанником "Динамо". За киевскую команду он выступал с 2011 года. С тех пор он сыграл 177 матчей, пропустив 164 гола, еще 72 игры отстоял на ноль. Transfermarkt оценивает футболиста в 7 млн евро. Вместе с "бело-синими" 30-летний Бущан становился чемпионом Украины, дважды выигрывал Кубок и трижды Суперкубок страны.

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Георгий Бущан Динамо (Киев) Андрей Ермак
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