Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В стиле ребусов Ермака. Динамо зашифровало уход одного из игроков
Речь, вероятно, идет о Бущане
fcdynamo.com
"Динамо" анонсировало уход одного из своих игроков.
В официальном ТГ-канале киевляне опубликовали пост из нескольких эмодзи.
Вероятно, речь идет о голкипере Георгии Бущане, который, как известно,
Ранее сообщалось, что соглашение Бущана с новым клубом будет действовать 2,5 года. Также была информация, что сумма трансфера составит около 3 миллионов евро плюс опциональные бонусы.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, Бущан является воспитанником "Динамо". За киевскую команду он выступал с 2011 года. С тех пор он сыграл 177 матчей, пропустив 164 гола, еще 72 игры отстоял на ноль. Transfermarkt оценивает футболиста в 7 млн евро. Вместе с "бело-синими" 30-летний Бущан становился чемпионом Украины, дважды выигрывал Кубок и трижды Суперкубок страны.
Популярное сейчас
- Экс-игрок сборной Украины: Лобановский меня забрал, чтобы спрятать от ЦСКА
- Бекхэм: Я бы хотел, чтобы Месси остался в Майами, но он думает только о том, чтобы жить рядом с Камп Ноу
- Усик назвал самого опасного соперника в своей карьере
- Карпаты пропустили 5 голов в спарринге от чешского клуба
- Жена Серхио Рамоса: старше на 8 лет, мама четверых детей и обладательница фигуры, которой восхищаются молодые девушки
- Культовый футболист Челси и триумфатор Лиги чемпионов стал частью армии Amazon