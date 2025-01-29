Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Теперь - официально! Бущан перешел из Динамо в саудовский Аль-Шабаб
Официальная информация
фото из соцсетей
Голкипер "
Об этом официально объявили оба клуба.
Контракт игрока с новым клубом рассчитан на 2,5 года.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Ранее СМИ писали о том, что за этот трансфер киевляне получат около 3 миллионов евро плюс опциональные бонусы.
Напомним, Бущан является воспитанником "Динамо". За киевскую команду он выступал с 2011 года. С тех пор он сыграл 177 матчей, пропустив 164 гола, еще 72 игры отстоял на ноль. Transfermarkt оценивает футболиста в 7 млн евро. Вместе с "бело-синими" 30-летний Бущан становился чемпионом Украины, дважды выигрывал Кубок и трижды Суперкубок страны.
"حامي العرين" هنا ???????? pic.twitter.com/Blrv98TBlL— نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) January 29, 2025
Популярное сейчас
- Английский клуб провел переговоры с Динамо по трансферу Бражко
- Экс-игрок сборной Украины: Лобановский меня забрал, чтобы спрятать от ЦСКА
- Шепелев останется в УПЛ. Стал известен новый клуб экс-динамовца
- Оскорбил клуб. Шандрук подтвердил, что Верес расстался с игроком из-за его интервью
- Легенда футбола из Уругвая: как любовь стала главной победой Луиса Суареса
- Жена Серхио Рамоса: старше на 8 лет, мама четверых детей и обладательница фигуры, которой восхищаются молодые девушки