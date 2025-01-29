Теперь - официально! Бущан перешел из Динамо в саудовский Аль-Шабаб

Голкипер " Динамо " и сборной Украины Георгий Бущан официально переходит в саудовский "Аль-Шабаб".

Об этом официально объявили оба клуба.

Контракт игрока с новым клубом рассчитан на 2,5 года.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Ранее СМИ писали о том, что за этот трансфер киевляне получат около 3 миллионов евро плюс опциональные бонусы.

Напомним, Бущан является воспитанником "Динамо". За киевскую команду он выступал с 2011 года. С тех пор он сыграл 177 матчей, пропустив 164 гола, еще 72 игры отстоял на ноль. Transfermarkt оценивает футболиста в 7 млн евро. Вместе с "бело-синими" 30-летний Бущан становился чемпионом Украины, дважды выигрывал Кубок и трижды Суперкубок страны.