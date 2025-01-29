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Теперь - официально! Бущан перешел из Динамо в саудовский Аль-Шабаб

Премьер-лига
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Официальная информация

Теперь - официально! Бущан перешел из Динамо в саудовский Аль-Шабаб

фото из соцсетей

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Голкипер "Динамо" и сборной Украины Георгий Бущан официально переходит в саудовский "Аль-Шабаб".

Об этом официально объявили оба клуба.

Контракт игрока с новым клубом рассчитан на 2,5 года.

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Ранее СМИ писали о том, что за этот трансфер киевляне получат около 3 миллионов евро плюс опциональные бонусы.

Напомним, Бущан является воспитанником "Динамо". За киевскую команду он выступал с 2011 года. С тех пор он сыграл 177 матчей, пропустив 164 гола, еще 72 игры отстоял на ноль. Transfermarkt оценивает футболиста в 7 млн евро. Вместе с "бело-синими" 30-летний Бущан становился чемпионом Украины, дважды выигрывал Кубок и трижды Суперкубок страны.

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Георгий Бущан Динамо (Киев) Аль-Шабаб (Эр-Рияд)
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