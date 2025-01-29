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"Киперам важно постоянно играть", - Шовковский порассуждал о вратарской позиции в Динамо после ухода Бущана

Премьер-лига

Правда, особой конкретики коуч не выдал

"Киперам важно постоянно играть", - Шовковский порассуждал о вратарской позиции в Динамо после ухода Бущана

fcdynamo.com

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Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский после ухода Георгия Бущана в "Аль-Шабаб" порассуждал о вратарской позиции в киевской команде.

"У нас в команде есть около 30 игроков, и все они являются игроками основного состава. Также есть 11 игроков стартового состава, начинающих каждый отдельный матч со стартовых минут. И ни одному из футболистов не гарантировано место в стартовом составе. Они понимают это и уже привыкли к тому, что есть определенная ротация, и они должны чувствовать себя частью команды.

Если мы говорим непосредственно о вратарях, то здесь ситуация несколько иначе, поскольку голкиперам важно постоянно играть, но, опять же, готовы все, чтобы в любой выйти на поле. И я доволен их действиями в тренировочном процессе", - сказал Шовковский.

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Александр Шовковский Георгий Бущан Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
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