"Киперам важно постоянно играть", - Шовковский порассуждал о вратарской позиции в Динамо после ухода Бущана

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский после ухода Георгия Бущана в "Аль-Шабаб" порассуждал о вратарской позиции в киевской команде.

"У нас в команде есть около 30 игроков, и все они являются игроками основного состава. Также есть 11 игроков стартового состава, начинающих каждый отдельный матч со стартовых минут. И ни одному из футболистов не гарантировано место в стартовом составе. Они понимают это и уже привыкли к тому, что есть определенная ротация, и они должны чувствовать себя частью команды.

Если мы говорим непосредственно о вратарях, то здесь ситуация несколько иначе, поскольку голкиперам важно постоянно играть, но, опять же, готовы все, чтобы в любой выйти на поле. И я доволен их действиями в тренировочном процессе", - сказал Шовковский.