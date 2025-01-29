Ворскла ведет переговоры по двум латиноамериканким игрокам

В ближайшее время в расположении " Ворсклы " на сборе в Турции могут появиться два латиноамериканца.

Как сообщает Sport.ua, речь идет о защитнике из Коста-Рики и нападающем из Боливии.

По имеющейся информации оба выступают за сборные своих стран и переговоры полтавчан с представителями этих игроков вышли на финишную прямую.

Напомним, что по итогам осенней части сезона "Ворскла" занимает 12 место в чемпионате УПЛ, набрав 16 очков.