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Ворскла ведет переговоры по двум латиноамериканким игрокам

Премьер-лига
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В ближайшее время потенциальные новички должны прибыть на сбор команды в Турции

Ворскла ведет переговоры по двум латиноамериканким игрокам

Фото - ФК Ворскла

Новина українською

В ближайшее время в расположении "Ворсклы" на сборе в Турции могут появиться два латиноамериканца.

Как сообщает Sport.ua, речь идет о защитнике из Коста-Рики и нападающем из Боливии.

По имеющейся информации оба выступают за сборные своих стран и переговоры полтавчан с представителями этих игроков вышли на финишную прямую.

Напомним, что по итогам осенней части сезона "Ворскла" занимает 12 место в чемпионате УПЛ, набрав 16 очков.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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