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Ворскла ведет переговоры по двум латиноамериканким игрокам
В ближайшее время потенциальные новички должны прибыть на сбор команды в Турции
Фото - ФК Ворскла
В ближайшее время в расположении "
Как сообщает Sport.ua, речь идет о защитнике из Коста-Рики и нападающем из Боливии.
По имеющейся информации оба выступают за сборные своих стран и переговоры полтавчан с представителями этих игроков вышли на финишную прямую.
Напомним, что по итогам осенней части сезона "Ворскла" занимает 12 место в чемпионате УПЛ, набрав 16 очков.
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Источник:sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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