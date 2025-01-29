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"Иду с высоко поднятой головой, зная, что делал все ради ромба на сердце", - Бущан трогательно попрощался с Динамо

Премьер-лига
Обновлено

Кипер покидает киевский клуб

"Иду с высоко поднятой головой, зная, что делал все ради ромба на сердце", - Бущан трогательно попрощался с Динамо

fcdynamo.com

Новина українською

Голкипер Георгий Бущан после трансфера в "Аль-Шабаб" попрощался с "Динамо" и болельщиками киевского клуба.

"Мой родной клуб, мои родные болельщики.

Очень трудно подобрать слова, чтобы описать то, что я ощущаю сейчас. Мое сердце разрывается от одной мысли о том, что я покидаю свой дом. Команду, которая стала моей семьей. Болельщиков, ставших моими друзьями.

Хочу, чтобы вы знали: я помню каждый день в клубе, каждого человека, который был рядом и поддерживал меня в трудные моменты. Я бы не стал тем футболистом, которого вы знаете, без помощи своей команды, руководства и болельщиков.

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Только вместе мы становились чемпионами и испытывали чувство гордости. Только вместе мы ощущали вкус побед и горечь неудач. Меня нет без вас, и я всегда буду частью вас. Потому что мы – семья.

Почти 16 лет пролетело как 16 дней. Помню свой первый день в клубе так же ярко, как последний. Сегодняшний. Вместе с вами нам пора двигаться дальше.

Я иду с высоко поднятой головой, зная, что делал все ради ромба на сердце. Я иду, зная, что мне подросла достойная замена, которая будет поддерживать планку, которую мы с вами задали. Я верю в "Динамо", и буду верить всегда.

Так же, как и верю, что многие мои друзья фанаты, герои, защищающие Украину, вернутся домой с победой Украины. Хотя, к сожалению, многим я уже не смогу это сказать.

Я вас люблю. Я люблю Киев. Я люблю "Динамо". Ваш Жора Бущан", – сказал Бущан.

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Источник:
ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
29.01.2025 в 21:56
Опустил динама на последнее место в Европе и гордисся этим бущан?? Ну ты и пушистый лопушок, Жора
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
29.01.2025 в 21:56
Опустил динама на последнее место в Европе и гордисся этим бущан?? Ну ты и пушистый лопушок, Жора
Ответить
1
0

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