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Неожиданно. В Турции сообщили новые детали трансфера Степаненко

Премьер-лига
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Очередной украинец переезжает в Турцию?

Неожиданно. В Турции сообщили новые детали трансфера Степаненко

Фото: ФК Шахтар/Автор - невідомий

Новина українською

Турецкие СМИ продолжают писать о трансфере 35-летнего полузащитника "Шахтера" Тараса Степаненко в "Эюпспор".

Так, сайт TGRT Haber подтверждает возможный трансфер и дает некоторые подробности перехода.

По данным издания, контракт Тараса с турецким клубом на 1,5 года.

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Также сообщается, что "Эюпспор" не будет платить никакой компенсации "Шахтеру" за украинца, несмотря на то, что контракт между сторонами был рассчитан до лета текущего года. Если эта информация является правдивой, можно предположить, что "горняки" отпустят своего ветерана, досрочно расторгнув контракт.

Напомним, что в текущем сезоне Степаненко провел 14 матчей на клубном уровне без результативных действий. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1.5 миллиона евро.

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Тарас Степаненко Шахтер (Донецк) Эюпспор (Турция)
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Источник:
TGRT Haber
Опубликовал: Михаил Черныш
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