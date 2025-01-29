Неожиданно. В Турции сообщили новые детали трансфера Степаненко

Турецкие СМИ продолжают писать о трансфере 35-летнего полузащитника " Шахтера " Тараса Степаненко в "Эюпспор".

Так, сайт TGRT Haber подтверждает возможный трансфер и дает некоторые подробности перехода.

По данным издания, контракт Тараса с турецким клубом на 1,5 года.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Также сообщается, что "Эюпспор" не будет платить никакой компенсации "Шахтеру" за украинца, несмотря на то, что контракт между сторонами был рассчитан до лета текущего года. Если эта информация является правдивой, можно предположить, что "горняки" отпустят своего ветерана, досрочно расторгнув контракт.

Напомним, что в текущем сезоне Степаненко провел 14 матчей на клубном уровне без результативных действий. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1.5 миллиона евро.