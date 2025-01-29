Верес одержал свою первую победу на турецких сборах

В среду, 29 января, " Верес " провел свой очередной спарринг на зимних сборах в Турции. Соперником ровенчан был северомакедонский "Вардар".

"Верес" на протяжении почти всего матча владел игровым преимуществом и больше играл с мячом, однако долгое время команда не могла забить.

Свой первый по-настоящему опасный момент "Верес" создал перед самым перерывом и сразу забил. В быстрой контратаке Марко Мрвальевич отдал классную поперечную передачу на Степанюка, который обыграл голкипера и закатил мяч в пустые ворота.

После перерыва команды обменялись голами. "Верес" снова забил после контратаки - Владислав Шарай выполнил прострел на линию вратарской, где Игорь Воробьяк удачно сыграл на острие.

В конце игры "Вардар" один гол с пенальти отыграл. Впрочем, "Верес" удержал победный счет – 2:1.

2 февраля ровенчане в Турции сыграют с черногорским "Единством".

"Верес" - "Вардар" 2:1

Голы: Степанюк (45+2), Воробьяк (76) - Роджерс (83).

"Верес": Ющишин (Когут, 46) - Протасевич (Данников, 46), Гончаренко (Вовченко, 46), Козубенко (Чечер, 46), Шевченко (Смеян, 46), Баран (Кучеров, 46), Клец (Харатин, 46) , Нонго (Шарай, 46), Луан (Дахновский, 46), Степанюк (Воробьяк, 46), Мрвальевич (Гайдучик, 46).