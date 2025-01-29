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Подготовка продолжается. Колос сыграл вничью с клубом из Боснии и Герцеговины
Ничья 1:1
koloskovalivka.com
29 января "
Ковалевцы открыли счет на 11-й минуте - после подачи с левого фланга от Влада Велетня головой поразил ворота соперников Николай Ковталюк.
Боснийцы отыгрались на предпоследней минуте поединка, когда за щитники ковалевцев после навеса не успели прикрыть форварда "Вележа" Халиловича.
2-го февраля "Колос" в Турции проведет сразу два спарринга. Соперниками ковалевцев будут "Слога Добой" из Боснии и Герцеговины и грузинская "Иберия"
"Колос" - Вележ Мостар" (Босния и Герцеговина) 1:1
Голы: Ковталюк (11) – Халилович (89)
"Колос" 1 тайм: Пахолюк - Бойко, Бондаренко, Козик, Цурик, Ореховский, Гагнидзе, Гусол, Велетень, Безручук, Ковталюк
"Колос" 2 тайм: Мысак – Поправка, Владой, Козик, Шершень, Демченко, Криворучко, Алефиренко, Денисенко, Ррапай, Третьяков
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