Подготовка продолжается. Колос сыграл вничью с клубом из Боснии и Герцеговины

29 января " Колос " провел свой второй спарринг на турецком сборе, сыграв вничью с боснийским клубом "Вележ Мостар" 1:1.

Ковалевцы открыли счет на 11-й минуте - после подачи с левого фланга от Влада Велетня головой поразил ворота соперников Николай Ковталюк.

Боснийцы отыгрались на предпоследней минуте поединка, когда за щитники ковалевцев после навеса не успели прикрыть форварда "Вележа" Халиловича.

2-го февраля "Колос" в Турции проведет сразу два спарринга. Соперниками ковалевцев будут "Слога Добой" из Боснии и Герцеговины и грузинская "Иберия"

"Колос" - Вележ Мостар" (Босния и Герцеговина) 1:1

Голы: Ковталюк (11) – Халилович (89)

"Колос" 1 тайм: Пахолюк - Бойко, Бондаренко, Козик, Цурик, Ореховский, Гагнидзе, Гусол, Велетень, Безручук, Ковталюк

"Колос" 2 тайм: Мысак – Поправка, Владой, Козик, Шершень, Демченко, Криворучко, Алефиренко, Денисенко, Ррапай, Третьяков