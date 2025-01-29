  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Подготовка продолжается. Колос сыграл вничью с клубом из Боснии и Герцеговины
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Подготовка продолжается. Колос сыграл вничью с клубом из Боснии и Герцеговины

Премьер-лига

Ничья 1:1

Подготовка продолжается. Колос сыграл вничью с клубом из Боснии и Герцеговины

koloskovalivka.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

29 января "Колос" провел свой второй спарринг на турецком сборе, сыграв вничью с боснийским клубом "Вележ Мостар" 1:1.

Ковалевцы открыли счет на 11-й минуте - после подачи с левого фланга от Влада Велетня головой поразил ворота соперников Николай Ковталюк.

Боснийцы отыгрались на предпоследней минуте поединка, когда за щитники ковалевцев после навеса не успели прикрыть форварда "Вележа" Халиловича.

2-го февраля "Колос" в Турции проведет сразу два спарринга. Соперниками ковалевцев будут "Слога Добой" из Боснии и Герцеговины и грузинская "Иберия"

"Колос" - Вележ Мостар" (Босния и Герцеговина) 1:1

Голы: Ковталюк (11) – Халилович (89)

"Колос" 1 тайм: Пахолюк - Бойко, Бондаренко, Козик, Цурик, Ореховский, Гагнидзе, Гусол, Велетень, Безручук, Ковталюк

"Колос" 2 тайм: Мысак – Поправка, Владой, Козик, Шершень, Демченко, Криворучко, Алефиренко, Денисенко, Ррапай, Третьяков

По теме
yellow-arrow
Верес одержал свою первую победу на турецких сборах
yellow-arrow
Ворскла ведет переговоры по двум латиноамериканким игрокам
yellow-arrow
Неожиданно. В Турции сообщили новые детали трансфера Степаненко
Колос (Ковалевка)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости