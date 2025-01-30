"Твое имя навсегда выгравировано в истории Шахтера". Матвиенко обратился к Степаненко

Защитник "Шахтера" Николай Матвиенко отреагировал на уход многолетнего капитана команды Тараса Степаненко. Известно, что Степаненко продолжит карьеру в Турции.

"К сожалению, каждая история рано или поздно заканчивается. Иногда не так, как хотелось бы, но такова наша футбольная жизнь!

Тарас Николаевич, спасибо за все, что ты сделал для "Шахтера" и для меня лично. Твой вклад невозможно переоценить.

Настоящий пример на поле и за его пределами. Лидер, капитан, легенда и друг, который никогда не подведет. Желаю тебе крепкого здоровья и еще много больших побед. Твое имя навсегда выгравировано в истории ФК "Шахтер" Донецк", - написал Матвиенко в своем Instagram.