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"Твое имя навсегда выгравировано в истории Шахтера". Матвиенко обратился к Степаненко
Многолетний капитан "горняков" покинул клуб
Фото: Instagram
Защитник "Шахтера" Николай Матвиенко отреагировал на уход многолетнего капитана команды Тараса Степаненко. Известно, что Степаненко продолжит карьеру в Турции.
"К сожалению, каждая история рано или поздно заканчивается. Иногда не так, как хотелось бы, но такова наша футбольная жизнь!
Тарас Николаевич, спасибо за все, что ты сделал для "Шахтера" и для меня лично. Твой вклад невозможно переоценить.
Настоящий пример на поле и за его пределами. Лидер, капитан, легенда и друг, который никогда не подведет. Желаю тебе крепкого здоровья и еще много больших побед. Твое имя навсегда выгравировано в истории ФК "Шахтер" Донецк", - написал Матвиенко в своем Instagram.
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