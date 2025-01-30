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"Твое имя навсегда выгравировано в истории Шахтера". Матвиенко обратился к Степаненко

Премьер-лига

Многолетний капитан "горняков" покинул клуб

"Твое имя навсегда выгравировано в истории Шахтера". Матвиенко обратился к Степаненко

Фото: Instagram

Новина українською

Защитник "Шахтера" Николай Матвиенко отреагировал на уход многолетнего капитана команды Тараса Степаненко. Известно, что Степаненко продолжит карьеру в Турции.

"К сожалению, каждая история рано или поздно заканчивается. Иногда не так, как хотелось бы, но такова наша футбольная жизнь!

Тарас Николаевич, спасибо за все, что ты сделал для "Шахтера" и для меня лично. Твой вклад невозможно переоценить.

Настоящий пример на поле и за его пределами. Лидер, капитан, легенда и друг, который никогда не подведет. Желаю тебе крепкого здоровья и еще много больших побед. Твое имя навсегда выгравировано в истории ФК "Шахтер" Донецк", - написал Матвиенко в своем Instagram.

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Тарас Степаненко Шахтер (Донецк) Николай Матвиенко
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Источник:
Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Caballero (DC)
30.01.2025 в 10:29
"Твоє ім'я назавжди викарбувано..." це з могильних епітафій. Немобілізованим молодим хлопцям варто стримати свої почуття з приводів які незрівняні з подвигом їх ровесників на війні.
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Комментарии 1
Caballero (DC)
30.01.2025 в 10:29
"Твоє ім'я назавжди викарбувано..." це з могильних епітафій. Немобілізованим молодим хлопцям варто стримати свої почуття з приводів які незрівняні з подвигом їх ровесників на війні.
Ответить
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