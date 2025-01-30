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Александрия официально усилилась экс-хавбеком Динамо
Владимир Шепелев определился с новым клубом
Фото: ФК Олександрія
Украинский хавбек Владимир Шепелев, который недавно покинул "Динамо" в статусе свободного агента, стал игроком "Александрии".
Как сообщает официальный сайт "горожан", соглашение с 27-летним футболистом рассчитано до 31 мая 2025 года.
Владимир является воспитанником одесского футбола. С детства занимался в школе "Черноморца". В 13 лет попал в академию киевского "Динамо". Был игроком столичного клуба сначала за U-17 и U-19, затем за команду основы.
В этом сезоне появился на поле лишь в одном матче, проведя одну минуту.
Ранее сообщалось, что интерес к Шепелеву проявляли клубы Польши и Греции. Также была информация, что сотрудничество хавбек предлагал ЛНЗ, но получил отказ.
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