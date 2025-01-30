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Официально. Степаненко покинул Шахтер

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Конец эпохи

Официально. Степаненко покинул Шахтер

Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник и капитан "Шахтера" Тарас Степаненко завершает свои выступления за команду, говорится на официальном сайте клуба.

Степаненко присоединился к донецкой команде в мае 2010 года. Тарас провел 15 сезонов в футболке "оранжево-черных". Он сыграл 439 матчей в официальных турнирах (288 в УПЛ, 76 в Лиге чемпионов, 29 в Лиге Европы, 35 в Кубке Украины, 11 в Суперкубке Украины), забил 30 мячей и отдал 25 ассистов.

В более чем 100 играх Тарас выводил команду на поле с капитанской повязкой. Вместе с "Шахтером" Степаненко завоевал 25 трофеев: 10 раз становился чемпионом Украины, 7 раз - обладателем Кубка Украины и 8 раз - Суперкубка Украины.

Известно, что Степаненко продолжит карьеру в турецком клубе "Эюпспор".

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Тарас Степаненко Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Алина Ерофеева
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