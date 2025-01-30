Степаненко: Для Шахтера я сделал все, что мог, как и клуб - для меня

Украинский полузащитник Тарас Степаненко поделился своими мыслями после последнего матча в футболке донецкого "Шахтера".

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- Тарас, после матча с "Боруссией" ты официально попрощался с командой. Наверное, тебе сейчас непросто эмоционально, все же поделись своими ощущениями.

- Да, я сказал, что для меня это путешествие длиной в полжизни, а если брать мою футбольную карьеру, то путешествие во всю футбольную жизнь. Я очень счастлив, что в свое время меня пригласили в "Шахтер", - и я смог доказать, что это было не просто так. Я получил много трофеев с командой, но самое главное, что мы выстояли вместе в тяжелые времена. Поэтому я, скажем так, ухожу с чистым сердцем и чистой душой, от себя все, что мог, для этого клуба я сделал, так же как и клуб сделал для меня. Конечно, хочу сказать большое спасибо президенту, генеральному директору и спортивному директору, работникам клуба - всему менеджменту, персоналу, рабочим базы, - потому что это люди, которых я знаю много-много лет. Так же ребята, с которыми я играл, все тренеры, которые были в "Шахтере". Оглядываясь назад, я могу только сказать, что для меня это было очень-очень счастливое время.

- Почти 15 лет ты выступал за "Шахтер". Это огромный промежуток времени, и действительно многое происходило. Какими эти годы в "Шахтере" тебе запомнились?

- Они всегда были яркими - с тех пор как я впервые приехал в Донецк, побывал на базе, на "Донбасс Арене", первая игра в Лиге чемпионов, первые трофеи. Также были и грустные времена, когда мы уехали из Донецка, путешествовали по разным городам Украины, не имея дома, полномасштабное вторжение, когда многие игроки-иностранцы уехали из команды и мы играли теми, кто остался, с ребятами-украинцами, которые вернулись. И мы этот путь прошли вместе очень достойно, держались вместе. И, я же говорю, для меня это - большая семья. И очень теплые чувства и эмоции всегда будут у меня в сердце, я буду всегда поддерживать эту команду и за нее болеть.

- А какой матч и какой гол стали для тебя самыми памятными? Понимаем, что много всего было и очень сложно выбрать один вариант, тем не менее.

- Ну я всегда говорю, что это первый гол в Лиге чемпионов - "Партизану". Скажем так: после этого гола и этой победы я стал полноценным игроком футбольной команды "Шахтер", на меня начали рассчитывать, увидели во мне потенциал, благодаря этому я начал играть на высоком уровне.

- А самый памятный матч?

- Я дебютировал очень здорово: в моем первом же матче мы завоевали трофей. Это была игра за Суперкубок с "Таврией", мы победили 7:1, я тогда вышел во втором тайме. То есть в первом матче я получил трофей и понял, что с этой командой я многое выигрываю. Так и произошло.

- Сравни Тараса Степаненко, который так много лет назад еще молодым пришел в "Шахтер", и Тараса Степаненко, который сегодня покидает уже родной клуб.

- Скажу так, что в "Шахтере" я вырос не только как футболист, а самое главное, я считаю для себя, как человек. Из такого очень эмоционального, агрессивного, конфликтного парня. Я смог учиться, расти и стал капитаном команды, который показывает своим примером молодым ребятам то, как надо относиться к клубу, к тренировкам и играм. И я старался никогда не давать спуску, так сказать, и в первую очередь - не давать спуску себе. Потому что предъявлять претензии кому-то можно только после того, как предъявляешь их себе. Я очень надеюсь, что после того, как я уйду из клуба, меня запомнят человеком, который всегда был честным, всегда был искренним и работящим.

- Продолжи одним или несколькими словами: "Шахтер" для меня - это...

- Семья.

- Неотъемлемой частью этой "оранжево-черной" семьи являются наши болельщики, которые будут очень скучать по тебе. Что ты хочешь им сказать?

- Наши болельщики - они очень сильные люди, ведь мы знаем, что многих из них разбросало по разным частям света. Я хочу сказать вам, дорогие болельщики, что мы всегда играли, играем, и "Шахтер" всегда будет играть для вас. Мы всегда о вас помним, несмотря на то, что не можем играть у себя дома, все время путешествуем, но мы всегда с вами сердцем. Спасибо вам за эти годы, что мы прошли вместе. И я говорю только "до свидания", потому что жизнь намного длиннее, чем спортивная карьера, и мы никогда не знаем, что будет в будущем. Скажу так: я еще поиграю в футбол, а потом посмотрим, - сказал Степаненко.