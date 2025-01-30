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В Шахтере рассказали, будут ли искать замену Степаненко
Будет трансфер?
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна рассказал, будет ли клуб искать замену Тарасу Степаненко на трансферном рынке.
- Из-за того что клуб вчера покинул Тарас Степаненко, планируем ли мы искать ему замену на трансферном рынке?
- Нет, не планируем. На позиции опорного полузащитника есть Дмитрий Крыськив, Марлон и Егор Назарина, и пока мы довольны этим выбором, - сказал Срна в комментарии клубной пресс-службе.
Ранее Степаненко дал прощальное интервью в качестве игрока донецкого "Шахтера".
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