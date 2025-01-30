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В Шахтере рассказали, будут ли искать замену Степаненко

Премьер-лига

Будет трансфер?

В Шахтере рассказали, будут ли искать замену Степаненко

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна рассказал, будет ли клуб искать замену Тарасу Степаненко на трансферном рынке.

- Из-за того что клуб вчера покинул Тарас Степаненко, планируем ли мы искать ему замену на трансферном рынке?

- Нет, не планируем. На позиции опорного полузащитника есть Дмитрий Крыськив, Марлон и Егор Назарина, и пока мы довольны этим выбором, - сказал Срна в комментарии клубной пресс-службе.

Ранее Степаненко дал прощальное интервью в качестве игрока донецкого "Шахтера".

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Источник:
ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Алина Ерофеева
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