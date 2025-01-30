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"Помню тебя, когда еще ребенком подавал мячи". Конопля прокомментировал уход Степаненко

Премьер-лига

Слова на прощание

"Помню тебя, когда еще ребенком подавал мячи". Конопля прокомментировал уход Степаненко

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Правый защитник "Шахтера" Ефим Конопля обратился к уже бывшему полузащитнику "горняков" Тарасу Степаненко, который вскоре перейдет в турецкий "Эюпспор".

"Помню тебя, когда еще ребенком подавал мячи и выводил вас на игры. Для меня была мечта тогда прикоснуться к тебе и просто подержать за руку.

И через несколько лет мы уже играли с тобой бок о бок. И каждый день ты был для меня примером настоящего профессионала, который знает свое дело, настоящего капитана, который поведет за собой всех. И прежде всего ты очень хороший человек, который всегда даст совет и поддержит в трудный момент.

Я очень счастлив из-за того, что смог разделить с тобой все эти фантастические моменты", - написал Конопля в Instagram.

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Тарас Степаненко Шахтер (Донецк) Ефим Конопля
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Комментарии
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alex 66 (Кременчук)
30.01.2025 в 14:41
Дякую тобі Тарас за все те, що зробив в українському футболі та збірній. Хай щастить у Турції
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Комментарии 1
avatar
alex 66 (Кременчук)
30.01.2025 в 14:41
Дякую тобі Тарас за все те, що зробив в українському футболі та збірній. Хай щастить у Турції
Ответить
0
0

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