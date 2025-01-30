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"Помню тебя, когда еще ребенком подавал мячи". Конопля прокомментировал уход Степаненко
Слова на прощание
Getty Images/Global Images Ukraine
Правый защитник "Шахтера" Ефим Конопля обратился к уже бывшему полузащитнику "горняков" Тарасу Степаненко, который
"Помню тебя, когда еще ребенком подавал мячи и выводил вас на игры. Для меня была мечта тогда прикоснуться к тебе и просто подержать за руку.
И через несколько лет мы уже играли с тобой бок о бок. И каждый день ты был для меня примером настоящего профессионала, который знает свое дело, настоящего капитана, который поведет за собой всех. И прежде всего ты очень хороший человек, который всегда даст совет и поддержит в трудный момент.
Я очень счастлив из-за того, что смог разделить с тобой все эти фантастические моменты", - написал Конопля в Instagram.
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