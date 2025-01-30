"Помню тебя, когда еще ребенком подавал мячи". Конопля прокомментировал уход Степаненко

Правый защитник "Шахтера" Ефим Конопля обратился к уже бывшему полузащитнику "горняков" Тарасу Степаненко, который вскоре перейдет в турецкий "Эюпспор".

"Помню тебя, когда еще ребенком подавал мячи и выводил вас на игры. Для меня была мечта тогда прикоснуться к тебе и просто подержать за руку.

И через несколько лет мы уже играли с тобой бок о бок. И каждый день ты был для меня примером настоящего профессионала, который знает свое дело, настоящего капитана, который поведет за собой всех. И прежде всего ты очень хороший человек, который всегда даст совет и поддержит в трудный момент.

Я очень счастлив из-за того, что смог разделить с тобой все эти фантастические моменты", - написал Конопля в Instagram.