Венгерские проделки в Турции. Спарринг Черноморца закончился скандалом из-за странной позиции соперника

Тренировочный сбор одесского "Черноморца" в Турции проходит по плану. После единственного спарринга, который пришлось перенести ровно на сутки из-за непогоды, к подобным коррективам тренерский штаб больше не прибегал. Как было запланировано заранее, в программу сегодняшнего рабочего дня вошли два контрольных матча, один из которых уже был сыгран.

В первой половине дня "моряки" встретились с командой "Кишварда", которая выступает во втором эшелоне чемпионата Венгрии. Поединок этот получился скандальным. В течение игрового времени венгры неоднократно провоцировали наших футболистов, действовали грубо и коварно. Турецкому арбитру не всегда удавалось гасить страсти в полной мере, и это сказалось на итоговом результате. Впрочем, обо всем – по порядку.

Первая половина спарринга прошла в интересной борьбе, в которой было достаточно жесткого, по-настоящему мужского футбола. Основные события развернулись после того, как прошли первые полчаса игры. Когда шла 32-я минута, "Кишварда" в быстрой контратаке сумела поразить ворота украинской команды. Отличная передача с левого фланга на свободное пространство перед воротами завершилась умелыми действиями одного из атакующих игроков венгерской команды. Он отпасовал мяч под удар своему партнеру – и тот завершил дело эффектным ударом, с которым Артур Рудько справиться не смог.

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На 39-й минуте "Черноморец" восстановил статус-кво. Александр Пшеничнюк со своей половины поля сделал длинную передачу на ход Алексею Хобленку, и тот, приблизившись к воротам, сумел избежать опеки защитника "Кишварды" и точно пробил по цели.

Венгерская команда снова сумела выйти вперед перед самым перерывом. Гол "в раздевалку" на 45-й минуте оказался не менее эффектным, чем первый результативный удар "Кишварды". На этот раз Рудько снова не смог помочь своей команде.

Во второй половине контрольного матча тренерский штаб "Черноморца" сделал ряд замен – в частности, выпустив на поле трех полноценных новичков – Кратова, Мустафаева и Безбородько и двух потенциальных. По словам главного тренера "моряков" Александра Бабича, на просмотре находятся два игрока с паспортами других стран.

Когда шло компенсированное ко второму тайма время, в борьбе за мяч в штрафной "Кишварды" один из ее игроков сыграл рукой – и рефери указал на одиннадцатиметровую отметку. Однако неожиданно для всех венгерская команда начала эмоционально протестовать, требуя отмены решения о пенальти. Арбитр был непоколебим и все футболисты "Кишварды" ничего другого не придумали, как покинуть поле. До пробития пенальти дело так и не дошло. 1:2.

После матча Александр Бабич отметил, что не ожидал такого поведения от венгров, тем более что матч носил характер контрольного.

В этом поединке "моряки" играли в таком составе: Рудько, Кисиль, Лацабидзе, Скиба, Гомес, Ермаков, Габелок, Шевцов, Попов, Пшеничнюк, Хобленко (во втором тайме на замену выходили Безбородько, Мустафаев, Кратов, Крайник и два потенциальных новичка).Сегодня, 30-го января, "Черноморец" сыграет еще один матч – с косовским клубом "Малишево".