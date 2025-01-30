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Игрок Кривбасса - о ничьей с Тромсе: Многое взяли для себя из этого матча
Владимир Виливальд оценил товарищеский матч на сборах
Скриншот: канал Кривбасу на YouTube
Защитник "Кривбасса" Владимир Виливальд поделился мыслями о ничьей с норвежским "Тромсе" (1:1) в контрольном матче на испанских сборах.
- Владимир, как прокомментируешь спарринг?
- Это сильный соперник, в прошлом году эта команда играла в Лиге конференций. Наша команда и лично я очень многое взяли для себя из этого матча. "Тромсе" играл в очень интересную схему 5-3-2, и нам было полезно им противостоять. В целом игра нам давалась и мы заслуживали победу.
- Во втором тайме у тебя было несколько предпосылок для того, чтобы отличиться. Чего не хватило?
- Я немного не добирался до мяча, где-то не хватало скорости. Считаю, что свой мяч еще обязательно забью, - сказал Виливальд.
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