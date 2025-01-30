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Шандрук - после 2:1 с Вардаром: Всегда приятно побеждать. Даже в контрольных матчах
Комментарий специалиста
НК Верес
Главный тренер "Вереса" Олег Шандрук подвел итоги
"Всегда приятно побеждать. Даже в контрольных матчах. Хотя, сейчас мы смотрим именно на содержание игры, а не на результат. Играем на фоне серьезных физических нагрузок. Тренировочные циклы сейчас построены так, что примерно через день после нагрузки на тренировке - играем спарринг. Против "Вардара" все футболисты сыграли по тайму.
В матче с "Вардаром", считаю, мы хорошо сыграли в переходных фазах. К сожалению, не реализовали все свои моменты.
Были хорошие отрезки в этом матче. Были - не совсем. Но это первая победа. Поздравляю команду. А тренерский штаб получил хорошую информацию для работы и анализа.
Работаем над ошибками. У нас есть еще тематические тренировки для сборов. Стараемся комбинировать домашние заготовки для тренировок с информацией, которую получаем после матчей здесь, в Турции.
Уже чувствуется определенная усталость. Но это нормально для сборов. Сейчас работаем в двухразовом режиме. Должны хорошо подготовиться к чемпионату физически и психологически".
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