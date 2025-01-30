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ЛНЗ проиграл конкуренцию французскому Кану за вингера из Польши
Ба Луа, вероятно, переедет из Польши во Францию
фото из свободных источников
Отмечается, что черкасский клуб предлагал игроку хорошие финансовые условия, но Луа не захотел ехать в Украину.
Также была информация, что игрока также ранее предлагали киевскому "Динамо". Интерес к Адриелю Ба Луа приписывали также ряду зарубежных клубов.
Интересно, что по данным Transfermarkt, Ба Луа уже нашел себе новый клуб. 28-летний футболист перешел во французский "Кан".
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Опубликовал: Михаил Черныш
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