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ЛНЗ проиграл конкуренцию французскому Кану за вингера из Польши

Премьер-лига

Ба Луа, вероятно, переедет из Польши во Францию

ЛНЗ проиграл конкуренцию французскому Кану за вингера из Польши

фото из свободных источников

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ЛНЗ в зимнее трансферное окно пробовал подписать ивуарийского вингера польского "Леха" Ба Луа.

Отмечается, что черкасский клуб предлагал игроку хорошие финансовые условия, но Луа не захотел ехать в Украину.

Также была информация, что игрока также ранее предлагали киевскому "Динамо". Интерес к Адриелю Ба Луа приписывали также ряду зарубежных клубов.

Интересно, что по данным Transfermarkt, Ба Луа уже нашел себе новый клуб. 28-летний футболист перешел во французский "Кан".

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Опубликовал: Михаил Черныш
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