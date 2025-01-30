ЛНЗ проиграл конкуренцию французскому Кану за вингера из Польши

ЛНЗ в зимнее трансферное окно пробовал подписать ивуарийского вингера польского "Леха" Ба Луа.

Отмечается, что черкасский клуб предлагал игроку хорошие финансовые условия, но Луа не захотел ехать в Украину.

Также была информация, что игрока также ранее предлагали киевскому "Динамо". Интерес к Адриелю Ба Луа приписывали также ряду зарубежных клубов.

Интересно, что по данным Transfermarkt, Ба Луа уже нашел себе новый клуб. 28-летний футболист перешел во французский "Кан".