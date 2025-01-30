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УАФ запретила Оболони регистрировать новых игроков, - источник

Премьер-лига
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У клуба много разногласий с УАФ

УАФ запретила Оболони регистрировать новых игроков, - источник

Фото: ФК Оболонь

Новина українською

УАФ наложила трансферный бан на киевскую "Оболонь", заявляет журналист Владимир Зверов.

По данным источника, клуб не рассчитался по долгам с несколькими бывшими футболистами, которые и подали заявление в УАФ.

При этом, клуб может подписывать новых игроков (Устименко и Ильина), но пока не может их заявить на вторую часть сезона.

Также журналист отмечает, что "Оболонь" не оплатила порядка 3 млн гривен в УАФ за использование ВАР на своих домашних матчах. "Оболонь" якобы просила УАФ официальное письмо со счетами, где было бы прописано целевое назначение этих денег, чтобы клуб отчитался по налогам. Но так эти официальные письма "пивовары" не получили.

В клубе же считают, что трансферный бан был наложен как раз из-за разногласий с УАФ по деньгам за ВАР.

Напомним, что "Оболонь" по итогам осенней части сезона занимает 14-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 14 очков.

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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Михаил Черныш
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