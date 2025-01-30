  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Наверное, не дождемся. Клубы УПЛ снова обсуждали с УАФ систему рейтингов для арбитров
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Наверное, не дождемся. Клубы УПЛ снова обсуждали с УАФ систему рейтингов для арбитров

Премьер-лига

Клубы встречались с Екатериной Монзуль

Наверное, не дождемся. Клубы УПЛ снова обсуждали с УАФ систему рейтингов для арбитров

uaf.ua

Новина українською

В среду, 29 января, состоялась встреча представителей клубов УПЛ с главой Комитета арбитров УАФ Екатериной Монзуль.

Читайте такжеКлубы УПЛ провели встречу с руководством УАФ. Обсуждали судейство, и не только

И как сообщает журналист Владимир Зверов, клубы в очередной раз выдвинули идею введения оценок и рейтинга для судей.

Идея состояла в том, чтобы рейтинг арбитров составлялся из оценок, которые делает делегат поединка, чтобы в дальнейшем именно по этому рейтингу назначать арбитров на матчи.

К примеру, на матч "Динамо" – "Шахтер" назначать лучшего арбитра, который идет первым в этом рейтинге.

Впрочем, также журналист заявил, что внедрение такого рейтинга связано со сложностями, так как ФИФА и УЕФА якобы не позволяет разглашать оценки.

"Но очень часто на встрече звучало слово конвенция. Это такой документ, который не позволяет разглашать оценки, поставленные арбитрам, им пользуются ФИФА и УЕФА. Очевидно, что мы не дождемся этого назначения арбитров по рейтингу", - сказал Зверов.

По теме
yellow-arrow
Трабзонспор договорился с Шахтером по трансферу Зубкову. Журналист назвал сумму
yellow-arrow
УАФ запретила Оболони регистрировать новых игроков, - источник
yellow-arrow
ЛНЗ проиграл конкуренцию французскому Кану за вингера из Польши
Украинская Премьер-лига Комитет арбитров УАФ
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости