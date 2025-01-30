Наверное, не дождемся. Клубы УПЛ снова обсуждали с УАФ систему рейтингов для арбитров

В среду, 29 января, состоялась встреча представителей клубов УПЛ с главой Комитета арбитров УАФ Екатериной Монзуль.

И как сообщает журналист Владимир Зверов, клубы в очередной раз выдвинули идею введения оценок и рейтинга для судей.

Идея состояла в том, чтобы рейтинг арбитров составлялся из оценок, которые делает делегат поединка, чтобы в дальнейшем именно по этому рейтингу назначать арбитров на матчи.

К примеру, на матч "Динамо" – "Шахтер" назначать лучшего арбитра, который идет первым в этом рейтинге.

Впрочем, также журналист заявил, что внедрение такого рейтинга связано со сложностями, так как ФИФА и УЕФА якобы не позволяет разглашать оценки.