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"Судейство улучшается". Карпаты и Кривбасс видят позитив после встречи с Монзуль

Премьер-лига
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Представители УПЛ провели встречу с главой Комитета арбитров УАФ

"Судейство улучшается". Карпаты и Кривбасс видят позитив после встречи с Монзуль

Дан Балашов - УАФ

Новина українською

В Доме футбола состоялось совместное совещание руководства УАФ и Комитета арбитров УАФ с представителями клубов Украинской Премьер-лиги, на котором обсуждались принципы и специфика работы комитета, особенности работы системы VAR на матчах УПЛ и обратная связь между клубами УПЛ и комитетом.

Самым длительным получилось общение представителей клубов УПЛ с председателем Комитета арбитров УАФ Екатериной Монзуль, которая представила статистику работы рефери и систем VAR на матчах УПЛ, ответила на большое количество вопросов и услышала ряд предложений.

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Диалог, в котором активно участвовали президент УПЛ Евгений Дикий и генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко, получился продуктивным и максимально насыщенным информацией, полезным для дальнейшего улучшения качества арбитража и технических условий работы системы VAR.

Кроме того, представители клубов УПЛ выслушали выступления председателя Комитета по этике и честной игре УАФ Андрея Давыденко и председателя Палаты по разрешению споров УАФ Александра Волкова.

После встречи участники поделились своими впечатлениями:

Андрей Русол (директор ФК "Карпаты"): "Впечатления в целом положительные. Основной вывод – это диалог, дискуссия определенная между клубами и комитетом арбитров. Так должно быть. То, что этот диалог есть, очень радует. Персонально для меня есть ощущение перемен. Судейство улучшается. Я вижу это воочию, а статистика – подтверждение того, что происходит в нашем футболе".

Владимир Баенко (генеральный директор ФК "Кривбасс"): "Было очень много интересных диалогов, интересных идей. Практически все проработали, но еще остались вопросы, которые будем дорабатывать. Самое главное, что мы общаемся, нас слушают. Очень многое, что мы предлагали, выполняется. Надо остаться в том же темпе, в том диалоге, не останавливаться и развивать наш украинский футбол. Я вообще не помню подобных встреч с комитетом арбитров. Показали статистику – мы видим улучшение. Оно связано как с работой арбитров, так и с увеличением систем VAR, работающих на матчах. Мы двигаемся в правильном направлении".

Владимир Загурский (генеральный директор ФК "Полесье"): "В общем, продуктивна любая встреча, на которой откровенно обсуждаются вопросы и есть попытка получить ответ от оппонентов. Постепенно какие-то вопросы снимаются, какие-то, напротив, приобретают новые смыслы. Наше мнение – Комитет арбитров УАФ должен быть максимально прозрачным и медийным. Понятно, что Комитет этики и честной игры – это один из основных комитетов, обеспечивающих справедливый результат на футбольном поле. Поэтому то, что вводится, в том числе и полиграфические исследования, и сообщения субъектов о нарушениях в процессе или после него, и наказание, которое несут соответствующие лица, дает импульс другим субъектам, что делать так не надо".

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Андрей Русол Кривбасс (Кривой Рог) Владимир Баенко Полесье (Житомир) Комитет по этике и честной игре Екатерина Монзуль Комитет арбитров УАФ Владимир Загурский Карпаты (Львов)
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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