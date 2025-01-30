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Трабзонспор договорился с Шахтером по трансферу Зубкова. Журналист назвал сумму
Турция все ближе
Фото: ФК Шахтер
Турецкий "Трабзонспор" договорился о переходе вингера "
Отмечается, что клубы достигли "принципиальной договоренности" по трансферу 28-летнего украинца. Сумма трансфера должна составить 6,5 млн евро.
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Ожидается, что Зубков уже в ближайшее время прибудет в расположение турецкого клуба.
Напомним, что в текущем сезоне хавбек провел за "Шахтер" 21 матч, в которых забил 7 голов и отдал 6 ассистов.
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Опубликовал: Михаил Черныш
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