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Трабзонспор договорился с Шахтером по трансферу Зубкову. Журналист назвал сумму

Премьер-лига

Турция все ближе

Трабзонспор договорился с Шахтером по трансферу Зубкову. Журналист назвал сумму

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

Турецкий "Трабзонспор" договорился о переходе вингера "Шахтера" Александра Зубкова, сообщает турецкий журналист Сафа Джан Конуксевер.

Отмечается, что клубы достигли "принципиальной договоренности" по трансферу 28-летнего украинца. Сумма трансфера должна составить 6,5 миллиона евро.

Ожидается, что Зубков уже в ближайшее время прибудет в расположение турецкого клуба.

Напомним, что в текущем сезоне хавбек провел за "Шахтер" 21 матч, в которых забил 7 голов и отдал 6 ассистов.

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Трабзонспор (Трабзон) Шахтер (Донецк) Александр Зубков
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Опубликовал: Михаил Черныш
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