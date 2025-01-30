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Забил даже Супряга. Заря на сборах одержала волевую победу над Шкендией
Луганчане провели очередной спарринг
instagram.com/fcshkendija
30 января "
Матч начался в пользу "Шкендии", которая открыла счет в первом тайме с пенальти.
Однако после перерыва луганчане смогли переломить игру. Сначала Супряга сравнял счет, а в самой концовке Жуниньо принес победу "Заре" - 2:1.
Свой следующий матч после некоторого перерыва команда Бартуловича проведет 6 февраля. Соперником будет "Санкт-Пельтен" из 2-й австрийской Бундеслиги.
"Заря" (Луганск, Украина) – "Шкендия" (Тетово, Северная Македония) 2:1
Голы: Супряга 66, Жуниньо 89 – 29 (пен.)
"Заря": Сапутин, Василец (Эскинья, 58), Джордан (Наезе, 46), Вантух (К) (Гусев, 31), Кирюханцев (Тронтель, 58), Дришлюк (Попара, , 58), Мичин (Яцик, 58), Маткевич (Кораблин, 58), Вакула (Белоцерковец, 58), Горбач (Жуниньо, 73), Будковский (Супряга, 58).
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