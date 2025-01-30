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Забил даже Супряга. Заря на сборах одержала волевую победу над Шкендией

Премьер-лига
Обновлено

Луганчане провели очередной спарринг

Забил даже Супряга. Заря на сборах одержала волевую победу над Шкендией

instagram.com/fcshkendija

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

30 января "Заря" провела свой очередной спарринг на тренировочных сборах в Турции. Сегодня луганская команды сыграла с клубом "Шкендия" из Северной Македонии.

Матч начался в пользу "Шкендии", которая открыла счет в первом тайме с пенальти.

Однако после перерыва луганчане смогли переломить игру. Сначала Супряга сравнял счет, а в самой концовке Жуниньо принес победу "Заре" - 2:1.

Свой следующий матч после некоторого перерыва команда Бартуловича проведет 6 февраля. Соперником будет "Санкт-Пельтен" из 2-й австрийской Бундеслиги.

"Заря" (Луганск, Украина) – "Шкендия" (Тетово, Северная Македония) 2:1

Голы: Супряга 66, Жуниньо 89 – 29 (пен.)

"Заря": Сапутин, Василец (Эскинья, 58), Джордан (Наезе, 46), Вантух (К) (Гусев, 31), Кирюханцев (Тронтель, 58), Дришлюк (Попара, , 58), Мичин (Яцик, 58), Маткевич (Кораблин, 58), Вакула (Белоцерковец, 58), Горбач (Жуниньо, 73), Будковский (Супряга, 58).

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