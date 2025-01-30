Гендир Оболони - о встрече с Монзуль: Из арбитров сделали святую корову? Как в Индии?

Генеральный директор " Оболони " Александр Ризниченко высказался о встрече представителей клубов УПЛ с главой комитета арбитров УАФ Екатериной Монзуль.

– Что могу сказать? Одним предложением – разговор ни о чем.

– Что именно вас не удовлетворило?

- Меня лично не удовлетворило, потому что клубы никак не могут влиять на процессы. Руководство судейского корпуса ограничивается документом УЕФА, согласно которому они не могут ни объявлять рейтинги арбитров, ни говорить, какие они несут наказание, ни какие оценки выставляют арбитрам.

Ибо было предложение создать рейтинг арбитров, чтобы была какая-то конкуренция в арбитраже, чтобы они поняли – если опускаются ниже, какие последствия могут быть. Но опять же – никто на это предложение не пристал. Не понимают, каким образом определять этот рейтинг, хотя это элементарные вещи, которые можно проработать.

Да, показали статистику работы судей и так далее, и тому подобное. К сожалению, на некоторых стадионах на решение арбитров влияет плохое освещение, например. Потому и разговор ни о чем.

– Как представители других клубов УПЛ отреагировали на эту встречу?

– Хочу сказать, что уже плюс, что такая встреча состоялась. Если бы такие встречи происходили чаще… Вы ведь понимаете, что мы тоже можем ошибаться, на эмоциях выражать свою точку зрения. Вот если бы профессионалы комментировали моменты, на которые мы обращаем внимание, возможно, где-то и нам была бы более понятна трактовка, согласно каким пунктам правил принимается решение.

Потому сказать, что от встречи есть негатив, нельзя. Результат покажет весенняя часть чемпионата, она будет очень-очень непростой, как всегда, у нас оно происходит.

А так представители "Полесья" были активны, а также и Кривой Рог. Мы со своей стороны обращали внимание на эту всю работу арбитров, представитель ЛНЗ, "Динамо". А вот остальные просто сидели.

- Не сказать, что была напряженность в общении, да?

– Напряженность была. Но есть конвенция судейская – то они не могут, то не могут, и так далее. Извините, есть разные наработки в европейских лигах, как сотрудничать. Мы должны такие вещи адаптировать под свои реалии.

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Поэтому пока никакой конкретики. Но все равно уже польза даже от того, что мы смогли свое мнение высказать. К примеру, наша позиция была, что клубы не могут получать обратную реакцию на свои какие-то замечания. Это при том, что клубы содержат тех арбитров: оплачивают им заработную плату, проезд, питание, проживание и так далее. Но ты не имеешь права. Вы что, из арбитров сделали святую корову? Как в Индии?

Увидим, как оно будет дальше. Я уже говорил – когда пришло новое руководство УАФ и руководство комитета арбитров, то 4-5 туров у нас к арбитражу вообще вопросов не было. Мы еще говорили между собой, что наши арбитры умеют работать. А потом, я так понимаю, они притерлись, посмотрели, что за какие-то дела ничего, все прошло – и началось то кино, которое у нас было до этого.

Будем надеяться, что руководство где-то прислушивалось к нашим замечаниям и претензіям.