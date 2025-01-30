Продолжит карьеру в Иране. Бразильский вингер покинул Колос

26-летний бразильский вингер Диего Кариока покинул " Колос ".

Ковалевцы еще не сообщали об уходе игрока, однако на официальном сайте УПЛ его уже нет в заявке клуба.

Более того, бразилец уже был замечен был замечен в тренировочном лагере команды иранской Лиги "Чадормалу".

По данным Transfermarkt, Кариока переехал в Иран на правах свободного агента, оформив с новым клубом краткосрочное соглашение на полгода.

В "Колос" бразилец переходил летом 2021 года за 120 тысяч евро из белорусского "Витебска". На тот момент бразилец стал рекордным входящим трансфером ковалевского клуба.

Всего за ковалевцев Кариока провел 32 матча, в которых забил 2 гола.