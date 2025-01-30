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Продолжит карьеру в Иране. Бразильский вингер покинул Колос
Когда-то за Диего Кариоку ковалевцы заплатили приличную сумму
фото из свободных источников
26-летний бразильский вингер Диего Кариока покинул "
Ковалевцы еще не сообщали об уходе игрока, однако на официальном сайте УПЛ его уже нет в заявке клуба.
Более того, бразилец уже был замечен был замечен в тренировочном лагере команды иранской Лиги "Чадормалу".
По данным Transfermarkt, Кариока переехал в Иран на правах свободного агента, оформив с новым клубом краткосрочное соглашение на полгода.
В "Колос" бразилец переходил летом 2021 года за 120 тысяч евро из белорусского "Витебска". На тот момент бразилец стал рекордным входящим трансфером ковалевского клуба.
Всего за ковалевцев Кариока провел 32 матча, в которых забил 2 гола.
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