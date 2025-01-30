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Продолжит карьеру в Иране. Бразильский вингер покинул Колос

Премьер-лига
Обновлено

Когда-то за Диего Кариоку ковалевцы заплатили приличную сумму

Продолжит карьеру в Иране. Бразильский вингер покинул Колос

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

26-летний бразильский вингер Диего Кариока покинул "Колос".

Ковалевцы еще не сообщали об уходе игрока, однако на официальном сайте УПЛ его уже нет в заявке клуба.

Более того, бразилец уже был замечен был замечен в тренировочном лагере команды иранской Лиги "Чадормалу".

По данным Transfermarkt, Кариока переехал в Иран на правах свободного агента, оформив с новым клубом краткосрочное соглашение на полгода.

В "Колос" бразилец переходил летом 2021 года за 120 тысяч евро из белорусского "Витебска". На тот момент бразилец стал рекордным входящим трансфером ковалевского клуба.

Всего за ковалевцев Кариока провел 32 матча, в которых забил 2 гола.

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Колос (Ковалевка) Диего Кариока
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