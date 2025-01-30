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"Потому, что не заплатили за арбитров ВАР" - в Оболони подтвердили трансферный бан от УАФ
У Оболони с УАФ свои отношения
Фото: ФК Оболонь
Генеральный директор "
– Можете подтвердить, что УАФ наложила трансферный бан на "Оболонь"?
– Да, наложили.
– Объяснили, в связи с чем?
– Я вам объясню: потому, что мы не заплатили за арбитров ВАР, потому что мы просим, чтобы нам предоставили либо акты выполненных работ, либо письма подтверждения относительно того, что они получили от нас средства. Чтобы в случае налоговой проверки мы могли это подтвердить. Потому что у нас нет ни договора с УАФ по этим моментам, ничего.
– То есть, УАФ эти документы вам не предоставила, правильно понимаю?
– Да, финансовые подтверждения, финансовые документы относительно того, что мы должны перечислить им эти средства, они нам не предоставляют. Сегодня нам якобы направили договор, я его еще не видел, юрист только вечером направил, но если он нас устроит – мы перечислим средства.
Со средствами вопросов нет совсем, но есть вопросы в обмене бухгалтерскими документами. Должно быть основание юридическое, чтобы мы перечислили туда средства.
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