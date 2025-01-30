"Потому, что не заплатили за арбитров ВАР" - в Оболони подтвердили трансферный бан от УАФ

Генеральный директор " Оболони " Александр Ризниченко подтвердил информацию о том, что на клуб наложили трансферный бан и объяснил причины такого решения.

– Можете подтвердить, что УАФ наложила трансферный бан на "Оболонь"?

– Да, наложили.

– Объяснили, в связи с чем?

– Я вам объясню: потому, что мы не заплатили за арбитров ВАР, потому что мы просим, ​​чтобы нам предоставили либо акты выполненных работ, либо письма подтверждения относительно того, что они получили от нас средства. Чтобы в случае налоговой проверки мы могли это подтвердить. Потому что у нас нет ни договора с УАФ по этим моментам, ничего.

– То есть, УАФ эти документы вам не предоставила, правильно понимаю?

– Да, финансовые подтверждения, финансовые документы относительно того, что мы должны перечислить им эти средства, они нам не предоставляют. Сегодня нам якобы направили договор, я его еще не видел, юрист только вечером направил, но если он нас устроит – мы перечислим средства.

Со средствами вопросов нет совсем, но есть вопросы в обмене бухгалтерскими документами. Должно быть основание юридическое, чтобы мы перечислили туда средства.