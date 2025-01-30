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Верпаковскис: Я видел Шовковского больше вне футбола - политика, телеведущего, что-то такое
Интересное видение
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Генеральный директор РФШ Марис Верпаковскис высказался о главном тренере "Динамо" Александре Шовковском, с которым в свое время защищал цвета киевской команды.
– Сейчас в "Динамо" работают ваши экс-одноклубники. Вы поддерживаете с ними контакт?
– С Гусевым, Шовковским и Федоровым на связи, удается раз в год видеться на сборах и сыграть Постоянно на контакте с Александром Козловым из аналитической группы по товарищеским играм. После Лиги Европы у нас запланирован очный спарринг в Турции.
– Для вас стало сюрпризом, что Александр Шовковский стал тренером, хотя его жажда саморазвития могла привести куда-нибудь?
– Я с вами соглашусь. Я видел его больше вне футбола: политика, телеведущего, что-то такое. У Саши неплохо получается. Болельщики могут быть недовольны игрой в Лиге Европы, но есть объективные причины. Война, деньги, отсутствие качественных легионеров. Если Саша выигрывает для "Динамо" чемпионат – вопросов к нему вообще никаких не должно быть. Как бывший игрок и болельщик "Динамо" я верю, что у него получится.
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