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Карпаты могут подписать очередного латиноамериканского игрока

Премьер-лига
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Латиноамериканский вектор

Карпаты могут подписать очередного латиноамериканского игрока

фото из свободных источников

Новина українською

"Карпаты" проявляют интерес к 21-летнему аргентинскому вингеру уругвайского клуба "Монтевидео Сити" Эстебану Обрегону.

Как сообщает Sport.ua, львовский клуб хотел бы арендовать аргентинца до конца сезона с опцией выкупа, но может вести и переговоры о полноценном трансфере, если позиция руководства "Монтевидео Сити" окажется конструктивной.

За уругвайский клуб Обрегон играет с начала минувшего года. Всего за "Монтевидео Сити" он провел 41 официальный матч, в которых забил 5 голов и отдал 2 ассиста.

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Карпаты (Львов)
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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