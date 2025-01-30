Карпаты могут подписать очередного латиноамериканского игрока

" Карпаты " проявляют интерес к 21-летнему аргентинскому вингеру уругвайского клуба "Монтевидео Сити" Эстебану Обрегону.

Как сообщает Sport.ua, львовский клуб хотел бы арендовать аргентинца до конца сезона с опцией выкупа, но может вести и переговоры о полноценном трансфере, если позиция руководства "Монтевидео Сити" окажется конструктивной.

За уругвайский клуб Обрегон играет с начала минувшего года. Всего за "Монтевидео Сити" он провел 41 официальный матч, в которых забил 5 голов и отдал 2 ассиста.