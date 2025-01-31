Карпаты согласовали переход очередного легионера

"Карпаты" договорились о переходе вингера молодежной команды "Палмейраса" Луиза Яно.

Согласно данным источника, контракт 19-летнего бразильца с "зелено-белыми" будет рассчитан на три сезона. В ближайшие дни он отправится в расположение клуба для прохождения медосмотра.

Договор Яно с "Палмейрасом" действовал до конца февраля. Отмечается, что бразильский клуб отпустит футболиста бесплатно, но сохранит 20% от будущей продажи.

Луиз Яно является воспитанником академии "Палмейраса", но за первую команду клуба не сыграл ни одного официального поединка.