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Карпаты согласовали переход очередного легионера

Премьер-лига

Бразильский вингер

Карпаты согласовали переход очередного легионера

Фото: Fábio Menotti

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"Карпаты" договорились о переходе вингера молодежной команды "Палмейраса" Луиза Яно.

Согласно данным источника, контракт 19-летнего бразильца с "зелено-белыми" будет рассчитан на три сезона. В ближайшие дни он отправится в расположение клуба для прохождения медосмотра.

Договор Яно с "Палмейрасом" действовал до конца февраля. Отмечается, что бразильский клуб отпустит футболиста бесплатно, но сохранит 20% от будущей продажи.

Луиз Яно является воспитанником академии "Палмейраса", но за первую команду клуба не сыграл ни одного официального поединка.

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Источник:
UOL Esporte
Опубликовал: Алина Ерофеева
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