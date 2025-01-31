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Результат не был в приоритете. Тренер Зари подвел итоги первого этапа сборов

Премьер-лига

Бартулович дал оценку команде после двух недель работы на сборах

Результат не был в приоритете. Тренер Зари подвел итоги первого этапа сборов

Фото: ФК Зоря Луганськ

Новина українською

Главный тренер "Зари" Младен Бартулович прокомментировал работу команды на зимних сборах в Турции.

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– Первый период сборов был тяжелым, две недели ребята очень много работали – было видно на этих матчах, тяжелые матчи для нас были. Мы не ставили во главу угла результат матчей, а смотрели на их физическое состояние.

Очень важная в психологическом плане победа для нас, потому что последние матчи были неудачными для нас, ведь игроки играли под нагрузками, и это дало свое.

Но мы проделали хорошую работу за эти две недели, и я думаю, что надо немного уже эти нагрузки уменьшать, и игра будет еще улучшаться.

– На ваш взгляд, насколько сейчас в процентном плане готова команда?

– Конечно, не может быть все идеально, еще у нас много работы, но я думаю, процентов на 60 команда уже готова. У нас есть еще две недели до возвращения в Украину, еще 3 контрольных матча будет. Будем работать еще над усовершенствованием многих вещей – и стандартных положений, и игры в атаке, и в обороне есть проблемы.

Хочется немного успокоить наших болельщиков. Были результаты, можно сказать, плохие, но я уверен, что до чемпионата команда будет на 100 процентов готова и будет лучше гораздо играть.

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– Если не ошибаюсь, сегодня были представители "Александрии" на нашем матче. Смотрим ли мы также матчи соперников в Турции?

– Да, мы тоже смотрим, они смотрят на нас. И это нормально, каждый год так делаем. Есть интересные матчи, не только "Александрию" смотрим, но и других украинских команд. Так что это нормальный процесс, – сказал Бартулович.

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Источник:
YouTube-канал Зорі
Опубликовал: Алина Ерофеева
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