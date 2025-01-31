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Коуч Черноморца прокомментировал скандал в спарринге на сборах

Премьер-лига

Поединок не доиграли из-за позиции венгерской команды

Коуч Черноморца прокомментировал скандал в спарринге на сборах

Фото пресслужби ФК "Шахтар"

Новина українською

Главный тренер "Черноморца" Александр Бабич прокомментировал скандальную ситуацию в контрольном матче с венгерской "Кишвардой".

Напомним, при счете 1:2, арбитр назначил пенальти в ворота венгров за игру рукой в штрафной. Игроки "Кишварды" не согласились с решением судьи и покинули поле, и удар с 11-метровой метки Ярослав Кисиль бил уже в пустые ворота.

"В этом эпизоде мяч попал в руку игрока "Кишварды" – это 100%. Однако футболисты венгерской команды начали апеллировать, с криком доказывая рефери, что со стороны нашего футболиста был фол. А потом часть венгров окружила ассистента арбитра, пытаясь убедить и его. Но не прошло и минуты, как "Кишварда" в полном составе ничего другого не придумала, как покинуть поле. Откровенно говоря, я не понимаю поведение команды-соперницы, тем более в обычном спарринге. Был бы это официальный матч, то за такой поступок венграм засчитали бы техническое поражение 0:3.

Кисель с поля без забитого мяча не уходит", – шутливо констатировал Бабич.

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Черноморец (Одесса) Александр Бабич Кишварда (Венгрия)
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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