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Коуч Черноморца прокомментировал скандал в спарринге на сборах
Поединок не доиграли из-за позиции венгерской команды
Фото пресслужби ФК "Шахтар"
Главный тренер "Черноморца" Александр Бабич прокомментировал скандальную ситуацию в контрольном матче с венгерской "Кишвардой".
Напомним, при счете 1:2, арбитр назначил пенальти в ворота венгров за игру рукой в штрафной. Игроки "Кишварды" не согласились с решением судьи и покинули поле, и удар с 11-метровой метки Ярослав Кисиль бил уже в пустые ворота.
"В этом эпизоде мяч попал в руку игрока "Кишварды" – это 100%. Однако футболисты венгерской команды начали апеллировать, с криком доказывая рефери, что со стороны нашего футболиста был фол. А потом часть венгров окружила ассистента арбитра, пытаясь убедить и его. Но не прошло и минуты, как "Кишварда" в полном составе ничего другого не придумала, как покинуть поле. Откровенно говоря, я не понимаю поведение команды-соперницы, тем более в обычном спарринге. Был бы это официальный матч, то за такой поступок венграм засчитали бы техническое поражение 0:3.
Кисель с поля без забитого мяча не уходит", – шутливо констатировал Бабич.
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