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Суркис назвал две позиции, на которые Динамо ищет усиление
Трансферные планы киевлян
Фото: ФК Динамо Київ
Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис назвал позиции, которые необходимо усилить команде в зимнее трансферное окно.
"Мы ищем центрального защитника и крайнего нападающего", - сказал Суркис в комментарии Football Hub.
Стоит отметить, что на просмотре "Динамо" находился центрбек "Руха" Богдан Слюбик. Однако киевляне отказались от подписания игроков. Спортивный директор львовян Владимир Лапицкий заявлял о том, что Слюбик не захотел оставаться в "Динамо", так как Шовковский не гарантировал ему место в составе. По информации СМИ, киевляне отказались от Слюбика по причине финансовых запросов "Руха".
Также сообщалось, что "Динамо" возобновило переговоры по переходу защитника Име Окона, который сыграл за киевлян в трех контрольных матчах.
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