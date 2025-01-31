Суркис назвал две позиции, на которые Динамо ищет усиление

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис назвал позиции, которые необходимо усилить команде в зимнее трансферное окно.

"Мы ищем центрального защитника и крайнего нападающего", - сказал Суркис в комментарии Football Hub.

Стоит отметить, что на просмотре "Динамо" находился центрбек "Руха" Богдан Слюбик. Однако киевляне отказались от подписания игроков. Спортивный директор львовян Владимир Лапицкий заявлял о том, что Слюбик не захотел оставаться в "Динамо", так как Шовковский не гарантировал ему место в составе. По информации СМИ, киевляне отказались от Слюбика по причине финансовых запросов "Руха".

Также сообщалось, что "Динамо" возобновило переговоры по переходу защитника Име Окона, который сыграл за киевлян в трех контрольных матчах.